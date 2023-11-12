別亂點！知名訂房網站「最強信用卡詐騙」再現 達人示警：已擴散至全球

今早抬頭看的人好心情！ 台灣最近幾天的天空很美麗，日前曾出現滿滿的「棉花糖」高積雲，讓網友驚呼像糖果般美麗。今(10日)早晨許多人出門時，抬頭就看到天空的雲出現「神奇結界」，壁壘分明的雲層集中在一側，而另一側則是完全無雲狀態，同一天空雲朵呈現一分為二的美麗，令人嘖嘖稱奇！

2023-11-10 12:02