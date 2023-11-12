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別亂點！知名訂房網站「最強信用卡詐騙」再現 達人示警：已擴散至全球

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
記者杜建重／攝影
記者杜建重／攝影

小心！知名旅遊部落客林氏璧於日本自助旅遊中毒者粉絲頁提醒讀者，Booking.com平台近期出現詐騙提示，該手法甚至被網友稱為「最強的信用卡詐騙」，示警消費者們要注意並留意查證，務必小心任何需要「點進連結」確認信用卡的狀況。

部落客林氏璧收到來自讀者訊息，表示該讀者在Booking.com預訂日本四國的旅館，細節確認後卻收到對話框提示「付款認證出了問題」，要求他點擊未知網址以進行確認，所幸他警覺可能是詐騙未上當，而後該旅館也發現此情況，並發信給所有訂房者注意。林氏璧表示，這樣的詐騙手法自今年2月起就開始出現，由於駭客取得飯店帳號得以登進平台與客戶通訊，導致部分消費者不疑有他，就按指示操作受騙。

據Booking.com官方曾發表聲明，該事件並非單獨針對Booking.com，而是大多數電子商務平台都會面臨的問題，網站本身並沒有受到任何駭客入侵的情形，但部分旅宿合作夥伴方受到釣魚郵件的攻擊，而影響部分消費者。其實，被害情況層出不窮，去年11月就在歐洲出現，現已擴散至全球，涉及金額及件數也尚未估算出。林氏璧也再度強調並提醒，請大家務必小心不知名連結，切勿輕信點擊。

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