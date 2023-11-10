泰讚了！ 台灣旅客入境泰國今起「30天免簽證」 加碼送8G一日網卡

台灣遊客可以省荷包了！ 泰國從11月10日(今)起至2024年5月10日期間，開放台灣和印度的旅客，入境停留「30天免簽證」待遇，台灣旅客前往泰國時，僅需持6個月以上有效護照及機票即可入境，不僅省時還能省下簽證費用！

圖／翻攝泰國觀光局 台北辦事處FB

泰國觀光局台北辦事處，一早也特別到桃園機場發放小禮物，處長表示目前先試試免簽，半年後查看成果效益，希望可以增加兩成遊客入境泰國，未來不排除永久免簽。同時更宣布，與AIS 5G合作推出「歡迎來到泰國」活動，2024年3月31日前加碼提供「Amazing Thai SIM卡」8GB一日網卡，讓前往泰國的旅客們喊「太划算了」。

圖／翻攝泰國觀光局 台北辦事處FB

根據泰國官方統計，今年1到6月的台灣旅客入境泰國人次為34萬4031人次，相比2022年全年的9萬3699人次飆漲，泰國政府預估，免簽措施可望在今年吸引超過70萬台灣的旅客人次到訪。

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