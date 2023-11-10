全台最大戶外野營體驗「Wild Wild 野生活」11/18.19高雄衛武營登場

【旅奇傳媒/編輯部報導】全台最大戶外野營體驗「Wild Wild 野生活」即將在11/18-11/19在衛武營國家藝術文化中心戶外草地登場，邀請全台凹豆（outdoor）咖一起走出來！高雄市政府觀光局日前於鳳山行政中心戶外草皮舉行記者會，現場以「多巴胺」彩色氛圍布置，更把風格露營包廂、舞台卡座、Pili Pala 辦桌等體驗搬到記者會現場，邀請創作系療癒雙人組合「南西肯恩」進行開場表演，搶先直擊縮小版「Wild Wild 野生活」繽紛玩色、輕鬆玩野的精彩內容。

▲「Wild Wild 野生活」大合照。 圖：高雄市政府觀光局／提供

高雄市政府觀光局長高閔琳表示，去年首次在衛武營辦理的「高雄城市野營」2日活動吸引超過10萬人參加。為了讓更多民眾能一起體驗戶外活動的美好，今年升級成2.0版本的「Wild Wild 野生活」，以野營（Camping）、生活（Lifestyle） 、音樂（Music）及永續（Sustainability）概念實現SDGs永續旅遊目標，不僅活動場域擴大、體驗項目增多，現場還有50家以上的餐車美食、野營裝備品牌及露營車齊聚。

今年活動亮點之一的「Pili Pala 辦桌體驗」，由料理職人以鐵製野坎設備現場烹調直火料理，端上歐式長餐桌，從視覺、嗅覺到味覺一次滿足，即日起開放預約。

▲高雄市政府觀光局高閔琳局長及南西肯恩體驗風格帳篷包廂。 圖：高雄市政府觀光局／提供

今年2023「Wild Wild 野生活」邀請全台最頂級、最具風格的露營帳及露營車現場展示，有百萬級夢幻帳篷、豪華版的露營車，以及各種不同的野營裝備。今年開放8頂風格帳篷讓民眾免費拍照打卡，6頂風格帳篷讓民眾預約體驗私人包廂享用美食料理。表演卡司除了記者會搶先亮相的南西肯恩，還有陳忻玥、陳華、葛西瓦、持修、小宇、畢書盡及彭佳慧等超強金曲卡司熱力演出，舞台兩側也有付費「卡座包廂」，提供專屬餐點及飲料，歡迎民眾11/18、11/19來衛武營享受最 Chill 的野生活！

▲音樂舞台卡座，近距離聽音樂嚐美食。 圖：高雄市政府觀光局／提供

高閔琳補充，「Wild Wild 野生活」活動靜態及動態體驗皆有，民眾可以從樹上玩到水上；包括超強戶外達人講座，從登山安全、釣魚技巧、野地篝火到野炊示範等最完整的戶外技能攻略；以及戶外玩家喜歡的獨木舟、立槳 SUP、高空滑索與走繩等刺激活動，也通通搬到衛武營。

除了大人可以自由玩樂，還有一系列適合親子一同體驗的活動，不論是木工手作DIY、讓小朋友以紙箱及顏料自由創作的五感探索彩繪派對及現場展示各類兩棲類、爬蟲類等生物的「蝌蚪池塘」等，將帶領民眾一同感受自然的美好生活。

▲美味的風格帳篷包廂套餐及 Pili Pala 直火碳烤料理，歡迎預訂。 圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局邀請民眾發揮創意，11/18、11/19將黃、藍、桃紅、綠等繽紛搶眼的色彩穿戴在身上，趕搭「Wild Wild 野生活」「多巴胺穿搭」熱潮；以不同的色彩突出自我個性，一起來衛武營參加最繽紛的草地派對！更多活動訊息請上「高雄旅遊網」或「Wild Wild 野生活」臉書粉絲團、Instagram 查詢。

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