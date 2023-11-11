免裝備直接入住！ 全台7個「韓系豪華露營」精選 超優質野奢露營區，享受Outdoor住宿餐飲推薦

露營已成近年戶外新顯學，無論是自備重裝的本格派，或是懶人出遊一秒搞定的豪華露營，在台灣的各個角落都能找到多元且豐富的營地。近年興起的「Glamping」將豪華的旅宿體驗與露營結合，讓你不用預備任何露營所需的工具以及伙食，可說是新一代蔚為主流的Outdoor新選擇！

台北｜趣兒Chill：藍鵲菲菲

攝影｜葉琳喬

要在台北直接就地露營的機會已經不多了，「趣兒Chill：藍鵲菲菲」更是位在陽明山上，距離市區只有短短35分鐘就能享受與大自然一同入眠的愜意露營體驗！藍鵲菲菲坐落於台北陽明山菁山遊憩區內，園區內充滿著台灣藍鵲及豐富動植物，您可以欣賞陽明山落日夜景，在春季時有櫻花，到了秋冬則能欣賞楓樹漸漸轉為橘紅的夢幻景色。

藍鵲菲菲的帳型分為兩種，分別為豪華神殿帳與山林菲菲帳，前者視野開闊，有機會直接眺望山下景緻；後者的帳篷則位於樹林之中，能夠感受到綠意拂面的寫意分為，這一區也較適合團體客入住，若一次能夠包下3、4帳，更能玩得開心！此外，園區也準備了豐富的活動與行程，包含了大自然尋寶遊戲、DIY手作活動等，天氣較冷還能搭配園區旁的陽明溫泉度假村白硫磺溫泉湯屋，只要入住營區，泡湯還有優惠價哦！

趣兒Chill：藍鵲菲菲

地址｜台北市士林區菁山路101巷71弄16號

電話｜02-2862-9588

官網｜https://www.chill-lifestyle.com.tw/

新竹｜蟬說：霧繞

蟬說集團目前已有4個豪華露營品牌，分別為位於高美濕地旁的「蟬說：夕陽漫漫」、位於台中太平且被金雨樹環繞的「蟬說：山中靜靜」，以及身處新竹五峰山區的「蟬說：霧繞」、「蟬說：霧語」。

圖來源｜蟬說

「蟬說」擅長將豪華露營結合地方自然生態與人文景緻，「蟬說：霧繞」位在新竹縣五峰鄉的白蘭部落，霧繞二字取自泰雅族語的「WooRao」，代表著「富饒之地」之意，園區不僅能坐擁繚繞峰巒的雲海美景，在春季時能見到富士櫻在枝頭上綻放一抹粉紅，春夏交際之時更有螢火蟲將大地化為星斗，十分夢幻！餐點也是這裡的一大特色，原民風味晚餐結合了泰雅族特色與當地食材，融入刺蔥、馬告、樹豆、羅氏鹽夫木等食材，並保留了泰雅族碳火烹調、燻烤的技法，開啟一道山林中的美味饗宴。

攝影｜林郅

從「霧繞」更往山上走，會抵達品牌最新的露營據點「霧語」，因位在海拔1200公尺之上，非常容易可以看到壯闊的雲海景象。而無論是霧繞還是霧語，到了春季，兩個園區都會綻放春櫻之美，想要遠離塵囂，又想感受在櫻花秘林下的露營體驗，來這裡準沒錯！

蟬說：霧繞

地址｜新竹縣五峰鄉桃山村白蘭298之3號

官網｜https://www.chanshuo.tw/woorao/

苗栗｜西湖漫漫

圖來源｜西湖漫漫

位於苗栗縣西湖鄉高埔村的「西湖漫漫」是2023春節才開始試營運的免裝備里山露營基地，西湖漫漫提供的選擇豐富，若想要體驗豪華露營氛圍，網美最愛拍照的神殿帳與造型特殊、挑高室空的蓮花帳都是熱門的選擇，且帳篷內皆提供冷暖氣，減少了天氣過於炎熱或寒冷的不適感；若不習慣住在帳篷內，這裡同樣提供了露營車作為選擇，擁有全台獨家木屋露營車 、親子首選童趣露營車，讓每一位想親近大自然的旅客都能在這裡找到適合你的露營方式。

圖來源｜西湖漫漫

在餐食方面，一泊二食提供了下午茶與隔日的早餐，晚餐也可以選擇加價購BBQ燒烤食材組合，讓三五好友或一家人能夠在夜晚共享炭火饗宴！此外，入住西湖漫漫可享全台最夢幻的童話攝影基地「格林奇幻森林」免費入園，走入其中便會沈浸在各種場景中，從哈利波特魔法屋、魔戒哈比人屋到小矮人居住的比伯格明德之森，猶如墜入童話故事般，大小朋友都適合！

西湖漫漫

地址｜苗栗縣西湖鄉高埔村筧窩7-1號

電話｜03-798-5686

官網｜https://www.facebook.com/xihumm/

苗栗｜斑比跳跳

圖來源｜斑比跳跳

位於苗栗三灣的「斑比跳跳」是頂級豪華露營車營地，園區內坐擁樹林、草原、湖畔，大片的草地可以讓孩子盡情放電，三五好友也能席地而坐談心。來到斑比跳跳，復古 AIRSTREAM露營車與戲水池是標誌景點，貼心的是泳池貼心打造三段高度，孩子也能安全戲水。斑比跳跳環境靜謐悠閒，夏季有風鈴木、冬季有落羽松，還設置了螢火蟲復育區，園區的湖泊同時也是200隻水鳥的棲息地。因此，徜徉於斑比跳跳營區中，視線所及的美景不只是人工刻意製造而成，而是真正有大自然的住客棲息於此！

圖來源｜斑比跳跳

斑比跳跳的露營車位置也是一絕，向窗外望去，不是綠色的樹林，就是水藍色的湖泊，舒適的室內配置是基本，值得一提的是，若你居住的區域在湖畔，那麼在黃昏時刻在房內就可以看著上百隻的水鳥歸巢，欣賞大自然中生物最天然的生活姿態。

圖來源｜斑比跳跳

吃當然不可少，入住斑比跳跳即想「一泊四食」，包含下午茶、晚餐、宵夜與翌日早餐，晚餐的部分更是大手筆地提供日本產地直送的和牛的全和牛燒肉與新鮮空運直送的波士頓龍蝦拼盤，讓你即使遠離城市，也能享受最頂級的饗宴！

斑比跳跳

地址｜苗栗縣三灣鄉北埔村小北埔27號

電話｜0930-816-898

官網｜https://iglamping.tw

台中｜森渼原

圖來源｜森渼原

由綠意簇擁成的「森渼原」座落在台中外埔區內水尾山（水美山），海拔高度約為180公尺，看似不高，但因地理位置優良，能夠享有360度遼闊美景，從火炎山到大安海水浴場，視野一覽無遺，夜晚時抬頭望還有機會能夠看見滿天星斗！園區種植了近千株的相思樹，宛如城市中的世外林原，有林蔭、有草皮、有夜空，可以說是露營的絕佳地點。

燦燦原帳篷；圖來源｜森渼原

森渼原提供佔地12,000坪的自搭帳的營地以及三大區域的Glamping 豪華帳篷，其中「燦燦原」區域，以丹麥知名戶外品牌Nordisk的熊帳大神殿作為中心，打造北歐風格十足的聚落。森渼原的豪華露營室內設計皆寬敞舒適，就連共用的浴廁空間也精心設計，小小細節都不馬虎。森渼原致力於打造一個可以盡情享受野趣的環境，因此提供了多項的戶外活動，包含越野車、瑜珈、泡泡足球以及露營燈DIY等，若只是想與三五好友散步聊天，那園區內的「相思步道」提供了清幽的綠意環境，在步道中能夠發現不少鳥類的蹤跡，甚至有機會見到保育類二級大冠鷲及赤腹鷹哦！

森渼原

地址｜台中市外埔區二崁路700號

電話｜03-798-5686

官網｜https://www.agb.com.tw/

屏東｜Mon Jou

圖來源｜MON JOU

MON JOU 露營莊園是位在屏東萬巒的夢幻系野奢露營，園區造景美輪美奐，波希米亞風格的帳篷加上蓊鬱的林木環繞，猶如走進精靈王國般，十分夢幻！MON JOU 露營莊園是一間十分新穎的露營區，除了有豪華露營標配的一泊三食，讓人驚豔的是，MON JOU為愛拍照的女生提供了非常貼心的服務，那便是在預定帳篷時就可以選擇加購氣球布置，以一點也不廉價的莫蘭迪色系氣球為帳篷做妝點，更顯夢幻！除了氣氛營造一百分，硬體的部分也讓人驚艷，不同於一般帳棚內配置的落第式水冷氣，MON JOU提供的是「分離式冷氣」！可以說是誠意十足，畢竟屏東的艷陽可不是開玩笑的。

圖來源｜MON JOU

MON JOU的餐廳為一座透明的大型帳篷，以長桌排列，彷彿在異國森林中用餐，顯得十分溫馨。餐點以自助式提供，晚餐的部分融合了當地的原民料理，色香味俱全，與有著滿滿的在地風味！

MON JOU 露營莊園

地址｜屏東縣萬巒鄉新安路52號

電話｜0906-227-883

官網｜https://161547575233.web.fullinn.tw/

花蓮｜夏洛克

圖來源｜夏洛克

花蓮除了有許多民宿，不妨也來個特別的露營車住宿體驗吧！位於花蓮縣吉安鄉的「夏洛克」距離花蓮市中心僅約20分鐘車程，倚著山腳而建，大片的綠野與水潭環繞，風景幽美，是個愜意又能帶孩子放電的好去處！目前園區共有4台露營車，以池塘為前景，後則有高聳山脈，環境可謂一絕！露營車內則有寬敞客廳，配備大片落地窗，可讓您零距離面對窗外美景，機能性也毫不遜色，完整客房機能如液晶電視、冷暖氣機、免治馬桶、乾濕分離浴室等，就連熱水器都是獨立的，不用怕露營常碰到的熱水不夠哦！

圖來源｜夏洛克

圖來源｜夏洛克

隔日的早餐由專人送至露營車門口的獨立空間讓您悠閒享用，不需要再跑到主樓，十分方便！值得一提的是，只要入住即贈紅酒與下酒零食，讓住客們能夠在夜晚小酌一杯，為感情增溫！

夏洛克

地址｜花蓮縣吉安鄉干城二街125巷12號

電話｜03-8541633

官網｜http://www.summerrockvilla.com/

edit by 林郅

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