「貓貓蟲咖波」登陸高雄！天花板、櫥窗滿滿都是牠 還陪人上廁所 別忘搶買限量週邊

南台灣的朋友有福了！南部首間以貓貓蟲咖波為主題的【7-ELEVEN X 奇怪咖波主題店】插旗高雄，從外到內裝潢全是滿滿的咖波，連廁所裡都有牠的蹤跡；店內更有各式各樣的週邊商品，讓人拍好拍滿也買得心滿意足，粉絲們還不備好銀彈出征去！

圖／ 7-ELEVEN臉書

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還沒走進重化門市，從外面就能看到咖波的公仔，從牆面、櫥窗、店內的天花板、櫃檯，不管哪裡都有各式各樣奇怪的、滿滿的咖波，一眼望去都是清爽的粉藍色，有著大海的氣息，很符合高雄「港都」的意象，就連上廁所，都有咖波在牆上陪伴，可以在咖波環繞的環境盡情的合照，對粉絲來說實在是太幸福啦！

圖／ 7-ELEVEN臉書

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除了可以感受被咖波包圍外，門市內還準備了各種咖波的限量週邊，從實用度最高的飲料袋、隨行杯、旅行袋、手機掛繩到戶外咖會用到的帳篷、椅子，還有享受慵懶時光需要的懶骨頭、床上桌等商品，不用辛苦集點就可以入手，可是讓北部的粉絲羨慕嫉妒恨，等著拍到心滿意足的粉絲們來把它們一起帶走，接下來有要到高雄玩、聽演唱會的，記得排進行程中去朝聖一下啦～

圖／ 7-ELEVEN臉書

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【7-ELEVEN X 奇怪咖波主題店】重化門市

地址：高雄市左營區文自路339號

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