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在煙火中看煙火！「12／31台北101觀景台」早鳥預約優惠再免費送美酒與佳餚

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／來自臉書粉專「台北101觀景台」
圖／來自臉書粉專「台北101觀景台」

2023年也過了四分之三了，每年的12月31日都是令人期待迎接新年的日子。這回台北101觀景台將推出一場獨一無二的「跨年星空派對」，直接感受「在煙火中看煙火」的獨家體驗，還能現場欣賞Live Band音樂表演、品味微醺美酒和享受限定美食，絕對是跨年夜嗨到最高點的最佳去處！現在kkday早鳥優惠價為2,520元，趕快揪團預約卡位起來！

圖／來自臉書粉專「台北101觀景台」
圖／來自臉書粉專「台北101觀景台」

101觀景台所呈獻「跨年星空派對」，可以站在101觀景台的89樓，眺望整個台北市夜景，不僅如此配上品味微醺美酒、品嚐深夜美食與沉浸在音樂中，還能親歷「在煙火中看煙火」的獨特體驗。

圖／來自臉書粉專「台北101觀景台」
圖／來自臉書粉專「台北101觀景台」

「跨年星空派對套票」自即日起在Stage 101和KKday雙平台獨家發售，原價2,800元，只要在11/30之前預購，即可享受2,520元的早鳥優惠價，還能免費兌換星光酒吧的美酒和深夜食堂的佳餚。值得一提的是，活動僅限800名幸運的參與者。此外，台北101還首次推出限量的「快速通關票」，保證提早進場，盡情享受跨年夜的當晚最高潮。

圖／來自臉書粉專「台北101觀景台」
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圖／來自臉書粉專「台北101觀景台」
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