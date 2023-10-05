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消失的28人？連假遊日「整團no show」搞烏龍 當事旅行社慘賠30萬元
旅行業不容易！中秋連假不少人選擇出國旅遊，沒想到連假首日在機場竟出現整團28位旅客「no show」的罕見情況，據《ETtoday旅遊雲》報導，是旅行社為搶熱門時段機票「先訂機位、後找旅客」，但因銷售不佳，而旅行社及航空公司都未先行確認導致事件發生。
據《ETtoday旅遊雲》報導，「集體no show」事件為馬來西亞飛往日本大阪之班機，中途至台載客，但因旅行社為搶中秋首日機位，先提供假名單給航空公司、後再抽換旅客資料，因銷售不如預期，加上線控忘了處理及航空公司未確認，才出現離譜的「消失的28人」。而當事旅行社則照單全收，估計損失約新台幣30萬元。
近期，國內外旅遊常被拿來討論比較CP值，旅行業者也喊冤澄清「旅行業真的很辛苦，一點疏失就會引起極大的損失」，並推測該事件的當事旅行社產品線主管恐已被資遣，而航空公司並無損失。
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