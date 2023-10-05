「2023全球最佳航空」最新出爐！新航奪冠、長榮排第8

即將迎接一年一度的萬聖節，台北六福萬怡酒店將帶讀者踏入「FUN！萬聖魔幻南港城」，即日起至11月20日，一場前所未有的恐怖體驗即將展開。入住充滿蝙蝠和南瓜藤的房間，探索黑玫瑰盛放的魔幻花園，品味別出心裁的萬聖節套餐和調酒，挑戰打造一個月的「沉浸式恐怖體驗房」，六福萬怡「魔幻南港萬聖城」將滿足所有怪誕和搗蛋的慾望。

2023-10-03 15:28