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「2023全球最佳航空」最新出爐！新航奪冠、長榮排第8
你都搭過了嗎？由旅遊者雜誌《Condé Nast Traveler》讀者所評分出的「2023全球前15最佳航空公司名單」出爐，隨著疫後國際運輸及旅遊開放，使得航空業快速復甦，「長榮航空」不負眾望榜上有名、排名第8，現在跟著小編一起看看完整排名吧！看看你搭過哪幾家～
【2023全球最佳航空公司】Top 15
1 新加坡航空 87.51
2 卡達航空 86.87
3 土耳其航空 86.48
4 阿聯酋航空 86.27
5 維珍大西洋航空 83.19
6 國泰航空 82.14
7 紐西蘭航空 80.79
8 長榮航空 80.71
9 日本航空 80.53
10 阿提哈德航空 79.44
11 巴拿馬航空 78.88
12 全日空航空（ANA）78.64
13 印度航空 78.46
14 大溪地努伊航空 78.21
15 大韓航空 76.73
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