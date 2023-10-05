2023超殺「線上旅展」！ 5大飯店集團+旅行社搶先跑 加碼1元飯店、餐券限時買1送1、住宿券最低21折

全台規模最大的ITF台北國際旅展，將於11月3日至11月6日於南港展覽館登場，已有多家業者搶推「線上旅展」祭出超殺優惠折扣，例如國泰觀光聯合住宿券住房最低21折起、寒舍集團餐券最低46折、台北萬豪酒店限時自助餐券買一送一、福華連鎖飯店住宿券可入住全台8間，雄獅旅遊更有週週搶、天天送折扣等優惠，手刀搶單買起來！

●台北萬豪酒店

圖／台北萬豪酒店提供

台北萬豪酒店線上旅展，自10月5日中午12時至11月6日晚間11時59分限期開賣，集結館內旗下五間餐廳推出8款超值餐券，包含「千元有找」Garden Kitchen平日自助美饌，1套10張，每張855元，約61折，以及全新推出的Lobby Lounge平日菲力牛排吃到飽，1套5張，每張1100元，約63折。

今年更首次販售頂級鐵板燒Mark's Teppanyaki平日海陸套餐雙人券，每張5000元，相當1人只要2500元，約65折。同步加碼線上旅展限定自助餐券買一送一優惠，於10月13日、10月27日中午12時準時開搶，每日限量50組，售完即止。

●國泰飯店觀光事業

圖／取自國泰飯店觀光事業官網

國泰飯店觀光事業線上旅展，即日起至11月6日限時販售，匯集旗下全台和逸飯店、慕軒飯店、台北國泰萬怡酒店、及巧虎夢想樂園，推出聯合住宿券、餐飲通用券、頂級夜宿團和入園券等。「和逸、慕軒聯合住宿券3200元」優惠最多，下殺21折起，買10張再送1張，雙人入住皆含自助早餐，從北到南全台6館皆可使用。

慕軒飯店今年度推出3大商品，包含「GUSTOSO義大利餐廳」首度推出的「TO GO外帶美食通用券680元，買10送1」、「海陸總匯雙人套餐券4280元(68折)」，以及「GUSTOSO ＆ URBAN331 餐飲通用券1,280元(57折) 」。

另外，和逸飯店‧台北民生館與台北忠孝館，2館共同推出「單人平日午間套餐通用券」，一張僅280元，購買5張再送1張。

●寒舍集團

圖／寒舍集團提供

寒舍集團搶攻疫後旅展商機，台北艾麗酒店於即日起至11月12日推出「艾麗線上旅展」，台北喜來登、寒舍艾美、礁溪寒沐及寒居酒店接續於10月6日至11月6日推出「寒舍線上旅展」，10月27日至11月2日更貼心打造實體「寒舍旅展快閃櫃」，消費者可直接至台北喜來登與寒舍艾美1樓購買。

「寒舍集團聯合住宿券」特惠價一張4,800元。接續，礁溪寒沐震撼祭出最高等級的總統套房「一泊一食寒沐苑平日住宿券」超激折扣21折，每組10張破盤價400,000元！

台北喜來登「十二廚平日雙人自助下午茶券」1,400元、寒舍艾美「探索廚房平日雙人自助下午茶券」1,760元，最低72折起。網美最愛的寒居酒店則推出米其林星級主廚顧問設計的早午餐「BeGood Cafe BRUNCH SET餐券」999元，千元有找；而餐券中最低折扣就屬「義饗陸海空雙人套餐券」的46折，原價6499元，優惠價2999元。

●福華集團

圖／台北福華大飯店提供

台北福華大飯店並自10月6日起至11月7日於官網辦線上旅展，購買住宿券可享26折優惠、餐券最高可享61折優惠。台北福華年年熱銷的餐券商品，自10月3日起即可在台北福華外賣櫃搶先購買美饌饗味餐券。

福華集團為2023ITF推出下殺至26折的「福華連鎖飯店住宿券」，每張2,900元可入住全台8間福華連鎖飯店(加價規則依各店規定)，兩人入住含早餐，可住遍台北、新竹、台中、高雄、石門水庫、溪頭、墾丁福華，以及公務人力發展學院福華國際文教會館也一同共襄盛舉。

●雄獅旅遊集團

圖／雄獅旅遊線上旅展官網

雄獅旅遊線上旅展開跑，即日起至11月6日，官網快閃推出「週週搶購」、「天天送折扣金」、「滿額加碼送」、「下單抽好禮等優惠，在旅展期間每逢週四的早上10點整，推出限時下殺優惠，以2022年底開幕的「花蓮丘丘森旅」每晚只要1元打頭陣，之後還有「沖繩GRG酒店自駕遊5日」每人9,999元、「長榮首爾冰魚滑雪5日」每人9,999元、「長榮澳洲黃金海岸7日自由行」每人29,999元等，讓你週週都有驚喜。

更加碼，凡雄獅旅遊會員於線上旅展期間，購買2024年1月31日前出發之指定國外團體行程，即可抽最新iPhone 15 128G乙台(價值29,900元)；免費將發送逾10萬組折扣碼，日韓團體行程最高折1,000元；凡單筆訂單2人以上，總金額超過2萬元，加碼再送2024年國內外訂房住宿折扣金，最高可折500元。

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