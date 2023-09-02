抓緊夏天的尾巴！台灣七大親子樂園和行程的完美推薦指南

不少父母都想抓緊夏天的尾巴和孩子共度親子時光，但又無法安排出國行程。因此，小編將為各位父母推薦台灣多個好玩刺激的親子樂園，以及能體驗台灣各特色的親子戶外行程，讓父母和孩子能把握假期，創造更多美好的回憶。





親子室內遊樂園指南

全台親子樂園—貝兒絲樂園

想去親子樂園，但又不想走太遠，在台北、台中和高雄都有共有8家分店的貝兒絲樂園或者是不錯的選擇。樂園每間分館都以不同的主題為特色，適合 1-8歲孩子進場玩耍。貝兒絲樂園每月也會以不同國家為主題，透過親子手作等活動讓孩子們了解各國個節慶文化特色。在親子遊樂園裡，孩子們可以盡情遊戲，從夢幻的球池、柔軟的沙坑、刺激的滑草區，到令人振奮的跳跳床，都可以讓孩子們盡情放電。 樂園內也有餐廳可以讓家長和孩子玩累了後填飽肚子。

▲全台親子樂園—貝兒絲樂園。 （圖／yuyuloveshare,Instagram)

適合年紀：1-8歲

遊玩時間：3小時

票價：大人$280/位、孩童$780-880/位

（票價會根據不同分館、平假日以及是否加入卡友而有所不同）









全台親子樂園—遊戲愛樂園

來自日本廣受歡迎的遊戲愛樂園，在全台共有16間門市，其中分為童趣樂園、主題公園及KURORO星球三種類型。室內遊樂場有七彩溜滑梯、仿真超市、大型球池讓大人小孩都可玩得盡興，兒童手作區也會有釣魚池、動力沙及樂高積木區讓親子互動。遊戲愛樂園還有提供預購的套票，讓家長可以以更優惠價錢入園。

▲全台親子樂園—遊戲愛樂園。 （圖／HappyGo）

適合年紀：6個月-12歲

遊玩時間：平日不限，假日2小時

票價：大人$120-150/位、孩童$300-580/位

（票價會根據不同分館、是否會員而有所不同）









台中親子樂園—寶熊漁樂碼頭

不去海邊，也能去釣魚？台中潭子親子樂園寶熊漁樂碼頭是台灣唯一以釣魚為主題的園區。樂園內有全球唯一的巨無霸釣魚機更是吸睛。除了拍照、遊客還可以拿起釣竿來挑戰！釣魚機隨音樂轉動，魚群隨旋律浮出水面並張嘴，家長和孩子也可以合作「釣魚」培養默契。 此外，園區內也有虛擬釣場、釣遊台灣多媒體、3D海洋影片等互動設施。 家長可以預先在網上訂購門票享親子套票優惠。

▲台中親子樂園—寶熊漁樂碼頭。 （圖／HappyGo）

適合年紀：不限

營業時間：10:00-17:30

票價：$200/位









桃園親子樂園—巧虎夢想樂園

要見人氣卡通人物巧虎，孩子不用再窩在家裏看電視，可以到桃園青埔新開幕「巧虎夢想樂園」，巧虎本人來到現場陪孩子玩。室內遊樂園中有「琪琪夢想體驗城」、、「妙妙未來實驗室」、「海洋世界舞台」、「桃樂比互動遊戲區」，還有佔地最大的「巧虎繽紛大球池」五大區域。「球池」以潛水艇船艙為設計，讓孩子能夠彷彿潛入海洋世界之中。

▲桃園親子樂園—巧虎夢想樂園。 （圖／my_owen_baby, Instagram）

適合年紀：1-12歲

遊玩時間：5小時

票價：大人（陪同）$200/位、孩童$600-900/位

（票價會根據是否含舞台活動以及平假日而有所不同）









親子室外遊樂園指南

高雄親子樂園—義大遊樂世界

假如家人沒有時間出國，家長也可以帶孩子到高雄的親子樂園感受異國風情。「義大遊樂世界」是亞洲唯一的希臘情境主題樂園。整個園區分為「衛城」、「聖托里尼山城」，以及全台最大的室內親子遊樂館「特洛伊城堡」。樂園現時更推出親子套票優惠，除了到樂園玩耍，還可以到高雄必遊的駁二區搭乘哈瑪星小火車，只要預先在網上預訂親子套票，即享優惠票價。

▲高雄親子樂園— 義大遊樂世界。 （圖／molly888666, Instagram）

適合年紀：不限

營業時間：09：00-17:30 （週六延長至20:00）

票價：$299- $899/ 位

（票價會根據不同票種和入場時間有所不同）









高雄親子樂園—鈴鹿賽道樂園

如果家中孩子是個熱血小車手，那高雄的鈴鹿賽道樂園就是會讓「小車手」興奮無比的親子樂園之選。位於SKM park的「鈴鹿賽道樂園」是日本SUZUKA CIRCUIT唯一海外授權的主題樂園，充滿精彩的主題活動。園區內的「迷你鈴鹿賽道」為日本鈴鹿國際賽道的1/10擬真縮小版，完美還原專業賽道的著名彎道特色。鈴鹿賽道樂園更推出不少門票優惠，有興趣的家長可以預先在網上訂購優惠票劵。

▲高雄親子樂園—鈴鹿賽道樂園。 （圖／HappyGo）

適合年紀：不限

營業時間：09：00-21:00

票價：全票$30/位、 優待$15/位、兒童新樂園一日票$200/位









台北親子樂園—兒童新樂園

位在台北市士林區的兒童新樂園是經歷整修後再次開幕的樂園，是眾多大人的親子樂園。 樂園共有13項遊樂設施，包括波力摩天輪、尋寶船、小飛龍、幸福碰碰車等。樂園門票單買只要30元，但入園後的遊樂設施需要額外付費，每項設施約20元-80元不等，想要全部玩一遍也要兩三百元，所以大家多半會選擇購買兒童新樂園一日票，可以無限次搭乘遊樂設施。

▲台北親子樂園—兒童新樂園。 （圖／inahan0209, Instagram）

適合年紀：不限

營業時間：09：00-21:00

票價：全票$30/位、 優待$15/位、兒童新樂園一日票$200/位









親子戶外體驗行程推薦

#1「部落體驗」親子行程—花蓮獵人學校

▲花蓮親子行程—獵人學校原住民生活體驗樂。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

★全天三個時段彈性選，兩人便成行

只要到花蓮慶修院旁的原住民獵人學校部落體驗，穿上阿美族傅統服，化身部落小獵人，深入體驗原民生活。從學習使用竹子製作天然竹香米飯，到掌握捕獵與捕魚的智慧。獵人們會帶你認識文化和智慧，讓你了解如何利用山上的資源生活。在訓練結束後，更享用多種當季野菜煮成的原住民風味湯品，讓你品嚐到到原汁原味的部落美食。這絕對是既獨特又有教育意義的親子行程。

搜尋【趣吧】花蓮獵人學校原住民生活體驗樂｜射箭捕魚炊煮樣樣學









#2「自然體驗」—台東湛藍秘境溯溪體驗

▲台東親子行程— 桑樹溪半日溯溪體驗。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

★距離市區只需要30分鐘車程

從台東市區出發，前往中央山脈的魯凱族部落秘境─桑樹溪。桑樹溪因溪的上游有一株大桑樹而得名，溯溪之水質清澈、以及地形豐富的變化。家長和孩子將會穿著全套溯溪裝備，跟隨專業教練團隊探索美麗的自然環境。過程中，專業的團隊將會為大家拍照留念，為這場親子的冒險留下美好的回憶。

搜尋【趣吧】台東桑樹溪半日溯溪體驗｜最近市區的湛藍秘境









#3「生態體驗」— 花蓮外海賞鯨船

▲花蓮親子行程—多羅滿賞鯨船。 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

★7-8月暑假期間更是抹香鯨目擊機率最多月份

每年4~10月是鯨豚在黑潮海域出現的黃金期。家長若想帶孩子認識更多有關台灣的海洋生態，就和適合參與花蓮多羅滿賞鯨船。在出海的航程中，你有機會看見飛旋海豚、熱帶斑海豚豚等27種鯨豚品種。專業解說員將深入介紹這些可愛的生物，同時欣賞太魯閣峽谷的山水景觀和立霧、三棧溪與黑潮交織而成的河海生態。機構更有友善賞鯨認證，賞鯨過程將不會破壞海洋生態或打擾到鯨豚休息！

搜尋【趣吧】花蓮多羅滿賞鯨船｜黑潮海洋解說＆友善賞鯨認證









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