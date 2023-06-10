2023「台東熱氣球嘉年華」6/30登場！ Q版媽祖、KITTY領軍+Line貼圖明星球齊發 9場光雕秀、700台無人機表演必追

每年台東最受旅客期待的空域活動，「2023台灣國際熱氣球嘉年華」將在6/30登場，共60天在台東鹿野高台打造更突破以往盛大活動，有全球唯一的「Q版媽祖熱氣球」首發亮相，及連續三年創造粉紅泡泡旋風的「布農族Hello Kitty熱氣球」之外，這此更來自世界各地超過50顆國內外熱氣球，更邀請Line貼圖人偶「好想兔、啾啾妹及晴天P莉」助陣，準備吹起超級卡哇伊的可愛貼圖風，還有更多精彩的活動內容令人期待。

圖/台東縣政府提供

台東縣長饒慶鈴表示，今年邀集廣受大家喜愛的國內外熱氣球，由HELLO KITTY領軍，有毛小毛系列-來自巴西的柯奇狗狗、英國的巴斯特狗狗、貝菈狗狗；可愛動物系列來自加拿大熊愛球、烏克蘭貓頭鷹、英國老虎露露、巴西龜龜以及大象諾塔；奇幻世界系列有美國派對球、巴西摩艾石像、恐龍斯泰吉及捷克的星際飛船等；還有小朋友最愛的巴西海綿寶寶、泰迪與琳西、時鐘葛士華、美國躁狂塔斯及日本養樂多超人等動漫明星閃耀登場，活動將以四種不同主題熱氣球宛如一場天空炫麗派對，絕對讓人直呼過癮。

圖／臺灣國際熱氣球嘉年華-Taiwan International Balloon Festival

民眾最期待今年的9場熱氣球光雕音樂會，除延續歷年經典場地三仙台、池上大坡池、太麻里曙光園區和知本溫泉區之外，首次在國際地標海濱公園，融合向陽樹地景公共藝術與光彩炫麗的熱氣球相互結合，必成為是歷年之最！

圖／台東縣政府提供

而擁有無數鐵粉的「台灣 IP」人氣Line貼圖明星也將在去年以全球唯一挑戰成功、獲「2022美國繆思創意大獎」最高榮譽「鉑金獎」的【熱氣球光雕VS無人機群飛展演】中擔綱，展現超級強大療癒力。今年的無人機規模擴大到700架次，展演場次除鹿野高台展演開、閉幕場外，7/20加碼第三場。另外，8/10鹿野高台還會帶來加碼的「熱氣球煙火秀」。

圖／台東縣政府提供

想飛上高空俯瞰鹿野大地美景，就不能錯過最熱門、一票難求的「熱氣球繫留體驗」，從6/30下午開始至8/28，每天分上、下午場兩個時段，分別為5：30-7：00；17：00-18：30，並展出各國明星造型球。

圖／台東縣政府提供

邁向第13年的台東熱氣球嘉年華加入更多全新元素，有熱氣球繫留體驗，鹿野高台陸續推出親子玩樂市集，與獨具台灣風味在地美食的熱氣球慢市集等，每周六、日邀請街頭藝人陪伴大家度過下午時光，喜歡集章的朋友別錯過與台東及鹿野高台特色商家合作推出「熱氣球大冒險」LINE官方集章活動！

圖／臺灣國際熱氣球嘉年華-Taiwan International Balloon Festival

2023臺灣國際熱氣球嘉年華

日期：6/30～8/28

時間：05：30～07：30、17：00～19：00

地點：台東縣鹿野鄉高台路46號(鹿野高台)

網址：https://balloontaiwan.taitung.gov.tw/zh-tw

2023臺灣國際熱氣球嘉年華「熱氣球繫留體驗」

日期：6/30～8/28 (6/30上午配合萬球齊飛開幕，僅提供下午場次)

時間：上午場凌晨05：30～07：30(凌晨05：00現場售票)／下午場17：00～19：00(16：00現場售票)

票價：平日票550元／張(週一至四)、假日票650元／張(週五至日、國定假日)

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