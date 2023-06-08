一起造浪！ 打造全台唯一「海洋主題遊育園」　遠雄海洋公園揭3大策略、4大願景

6月8日是世界海洋日，遠雄遊憩休閒事業總部選在這一天，由董事長武祥生宣告耗時兩年、投資七億的遠雄遊憩事業全新升級計畫即將完成！除了先前花蓮悅來飯店已完成近4億元全新升級外，接下來還要再斥資3億元將遠雄海洋公園升級，轉型為全台獨一無二的「海洋主題遊育園」(Edutainment Ocean Park)，而這也是遠雄遊憩事業在花蓮所進行有史以來最大的擴展計畫。

嶄新面貌接軌全球 吸引國際光觀客來台

過去20年來，海洋公園為花蓮創造逾200億元以上營收，每年提供800個就業機會，20年也累積1,200萬人次入園，這次升級計畫預計將提升到每年約75萬人次入園，創造約每年約六億元以上營收，未來還將以每年2位數以上的成長為目標。武祥生表示：「遠雄遊憩未來的目標，隨著產品的成熟與市場的變化等待機會，不排除思考佈局新據點壯大集團營運規模。今年起還會派員在海外推廣，如泰國、新加坡、馬來西亞等地，現場也將完善雙語園區及相關國際遊客的接待準備，迎接更多國際旅客帶來台灣旅遊。」

擘劃新海洋體驗 三大策略打造獨家海洋主題遊育園

2023年對「遠雄海洋公園」意義非凡，為響應世界海洋日、以及「支持全球可持續發展目標的落實，並鼓勵公眾參與保護海洋和可持續管理海洋資源」的設立宗旨，遠雄海洋公園將建立全新、獨一無二的主題遊育園以【共樂、共育、共生】三大策略，期待未來遊客來到遠雄海洋公園，能感受到人與動物都是開心的快樂氛圍，及養育海洋生態、創造代代循環，並同時負起教育的共育責任，讓人與海洋共生共好，創造社群的連結，循環與平衡。

園區推出更多、更精采的【共樂】設施及表演節目，包括海國王號、水母萬花筒、海底探險家、乘風破浪、海洋嘉年華等新遊樂設施，也會配套提出適合親子家庭親近海洋的線上線下虛實整合的【共育】相關訓練、營隊課程，如數位水族館體驗、美人魚訓練學校、小小獸醫師營隊等。在【共生】的永續行動，除了有產官學合作的長期研究計畫，也加碼投資成立海洋哺乳動物觀察站、海生物救援教育基地，這將是東太平洋最大的海洋生物救援教育基地，串起國際海洋永續行動的平台。相信由三大策略願景爆發出來的力量，增加海洋公園的體驗廣度與深度，完全不同於以往。

海洋永續責任鏈接各界 為台灣造浪

永續是現代企業必修且須致力實踐的課題，遠雄海洋公園將集結各方資源形成策略聯盟團隊，包括台中科學博物館、臺北市立動物園及國際上如名古屋水族館、新加坡海底世界、美國佛羅里達大學、加州海洋世界等23個動生物研究機構，一起串聯實踐具體的海洋永續的計畫。

遠雄海洋公園也將投入資源，成立台灣首座由間發起連結產官學界的海洋哺乳動物觀察站、海生物救援教育基地，這將是東太平洋最大的海洋生物救援教育基地，提供海洋生物救援教育學習、學術研究交流、國內外相關機構交流、志工教育等功能。未來不僅更多遊客可以獲得守護海洋的相關知識，也會創造更多機會讓國際組織、海洋專家、學者進行深度研究與交流、鯨豚保育志工培訓教育也將更有系統化，在這個大平台下，為台灣培養更多海洋人才，並在國際上逐步交出台灣守護海洋的成績單。除此之外，遠雄海洋公園也積極投入國際海洋組織，預計在3年內爭取如美國人道協會（American Humane）、台灣動物園暨水族館協會 (TAZA)、國際海洋動物培訓師協會(IMATA)等國際認證，支持遠雄海洋公園的品牌願景。

為永續盡一份力 園區環保實踐

在園區的日常環保實踐，所有主管的制服也替換新成新光紡織的「ISP永續制服」。此技術可將舊制服回收，透過零碳排、低汙染專業技術重製成環保原料，再經過重新造粒、紡紗、織布染布後再製成新制服。「ISP永續制服」使每年制服汰換不再成為環境殺手。未來園區內的寶特瓶都有周全的回收機制，不但可製成環保肥皂盒讓旅客把用不完的肥皂帶回家，也將與農民契作栽種蒲草製成天然的蒲草吸管。每年舉辦多場ICC國際級淨灘行動等。

今年夏天，遠雄海洋公園與國家地理推出獨家計畫【影像方舟 PHOTO ARK】巡迴展，將國際級生態教育互動體驗的計畫，首次引入台灣。目前攝影團隊也完成了遠雄海洋公園內全台獨一無二的【海牛美人魚】及【花紋海豚】等許多瀕臨絕種的海洋生物。將在台北、台中、高雄與花蓮巡迴展出，歡迎熱愛海洋、關心海洋的民眾踴躍參與。

雖然疫情期間無法出國，卻也讓更多人知道台灣這麼美，台灣的山、台灣的海、台灣的人情，都是獨一無二。看好台灣旅遊業的成長與發展，武祥生表示：「遠雄遊憩會以花蓮、台中自有的【遠雄海洋公園】、【悅來】、【悅樂】三大品牌為發展核心繼續拓點，如悅樂在台南也已有具體計畫。未來飯店也將全面導入智能管家【小美犀】、入住數位系統【ereg】、服務機器人等數位化即時升級服務，並將結合更多盟友的力量，鼓動大家一起來為台灣造浪，吸引更多國際觀光客來台。」

今年夏天遠雄悅來大飯店及海洋公園也將推出升級後第一檔的大型暑期活動，分別以“南洋夏艷”及“海洋冰風暴3全面啟動”的主題活動推出大型演出活動及住宿套裝。打造出盛夏裡最狂歡熱情的夏日派對。

遠雄海洋公園全新品牌發表_推出海洋主題遊育園新概念。圖／遠雄海洋公園提供

遠雄海洋公園全新品牌發表_推出海洋主題遊育園新概念。圖／遠雄海洋公園提供

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