旅展大促銷！ 香港館重返台北國際觀光博覽會 國泰航空機票買一送一優惠再加碼

【旅奇傳媒/記者-王政】睽違多年，香港館（攤位D309）重現5/26～29登場的台北國際觀光博覽會（TTE），6家合作業者加碼再次推出「國泰航空機票買一送一」大促銷，香港自由行套裝3天2夜或4天3夜只要7,888元起（未稅），香港迪士尼樂園3天2夜專案，含主題酒店住宿及樂園門票也只要9,888元起（未稅）， 由於航空公司航班班次尚未恢復到疫情前水平，台灣旅客可把握旅展的優惠，利用平日出發最划算！

香港旅遊發展局台灣處長徐維妮表示，根據初步統計，今年1～4月香港共有大約731萬訪港旅客人次，4月訪港旅客數字為289萬人次，較上個月增加約18%。而1～4月來自台灣的旅客大約有186,000人次，光4月份台灣訪港旅客就超過62,000人次，已經恢復到疫情前同月份的40%。

▲香港自然美景－大澳魚村 Tai O Village。 圖：香港旅遊發展局／提供

旅展限時限量優惠 國泰航空機票買一送一 3天機加酒7,888元起

香港旅遊已經全面恢復正常，香港館與五福旅遊、可樂旅遊、吉帝旅遊、易遊網、東南旅遊、雄獅旅遊合作，加碼提供旅展限時限量的國泰航空機票買一送一優惠，像是易遊網每人7,888元起就可以選擇位於灣仔全新開幕、具英倫時尚紳士風格的夏利酒店；雄獅旅遊則包裝地點超方便的油麻地逸東酒店3晚，4天3夜每人也是7,888元起；五福旅遊則是安排維港凱悅尚萃酒店，不但平日升等全海景房，還加送迎賓飲料、港鐵全日通及香港上網卡，每人8,888元起。

如果想讓小孩體驗一次難忘的迪士尼體驗，可樂旅遊的香港迪士尼樂園專案，含主題酒店、2日門票、每人一次酒店早餐、迪士尼尊享卡（快速通行證），最特別的還包含參加迪士尼氣球魔法班，4人一室，原價16,888元起，旅展每人現折3,000元，只要13,888元起；吉帝旅遊則有香港雙樂園專案，4人一室入住沙田麗豪酒店，含香港迪士尼樂園及香港海洋公園門票，每人9,888元起。

▲香港必遊景點－黃大仙祠 Wong Tai Sin Temple。 圖：香港旅遊發展局／提供

今年旅展更不能錯過的就是香港迪士尼樂園的專案優惠，多家業者也推出各式含主題酒店住宿2晚及2日樂園門票的套裝行程，4人成行原價每人13,500元起，旅展期間搭配國泰航空機票買一送一優惠，每人只要9,888元起，現在就快揪家人朋友，立馬衝一波！以上售價皆為未稅價，每人售價已含機票買一送一的優惠。

另外，東南旅遊鎖定雙十連假特別推出雙十限定出發，4人一室入住荃灣西如心酒店，雙十出發保證有位，每人12,888元起（未稅）；而雄獅旅遊看準今年香港跨年熱潮，更在旅展搶先推出12／30連假出發，3天2夜早去晚回，入住香港都會海逸酒店，並安排在酒店行政貴賓酒廊欣賞跨年煙火，每人搶先預購價16,999元起（未稅）。

旅展期間，包括大巴士的敞篷雙層巴士九龍夜遊行程、昂坪360來回纜車票、K11集團的沉浸式數碼藝術博物館ARTE MUSEUM也都有提供門票買一送一優惠。另外只要在旅展購買香港海洋公園或水上樂園電子門票，就送港幣50元紀念品店購物禮券。

▲香港道地餐點－雲吞麵 WontonNoodles。 圖：香港旅遊發展局／提供

香港必吃必訪，香港市民道地推薦 香港旅遊發展局日前邀請香港市民票選出最希望分享給旅客的香港道地旅遊體驗，共有超過3萬香港市民參與推薦，「最強推薦清單」出爐，點心當選推薦美食之最，最多香港人推薦旅客一起去「飲茶」，享受港點美味。

香港郊區近在咫尺，作為香港最古老的漁村之一、被譽為「東方威尼斯」的大澳漁村，成為香港市民最推薦旅客前往的自然美景。尖沙咀星光大道可謂是欣賞維多利亞港最佳位置，沿途更可以感受香港這個「東方荷里活」百年來的發展，它獲選港人最推薦旅客的鬧市風貌，可謂實至名歸。

▲香港道地餐點－蛋撻 Egg Tart。 圖：香港旅遊發展局／提供

「滋味享受」五強推薦，美食之最

港人推薦的榜首的是點心（港式飲茶），點心一詞意謂著美味「點」中你的「心」意，是最具代表性的香港飲食文化之一；國際馳名的「絲襪奶茶」則是因為沖茶師傅會用毛布袋來浸泡和過濾茶葉令奶茶更絲滑，染成咖啡色的茶袋形狀像絲襪，因此有「絲襪奶茶」之稱。隨處可見的蛋撻、雞蛋仔都是親民香港街邊美食，而讓香港人外出返港後一定要去吃一碗思鄉的雲吞麵也是想認識香港美味更不能錯過的經典美食。

▲香港自然美景－萬宜地質步道 High Island Geo Trail。 圖：香港旅遊發展局／提供

「自然美景」五強推薦，邀旅客盡情放鬆享受極致美景 香港其實有四分之三的郊野，自然美景亦是香港市民推薦的旅遊選擇，前5名推薦離島大澳漁村、元朗下白泥、屯門千島湖、西貢萬宜地質步道、大帽山，皆能展現香港的不同純樸郊野風貌，其中麥理浩徑萬宜水庫的六角形火山岩柱群獲選為首百個國際地質科學聯合會地質遺產地，旅客可以近距離親炙令人讚嘆的大自然鬼斧神工。

▲華燈初上，氣息活躍的廟街 Temple Street。 圖：香港旅遊發展局／提供

「鬧市一隅」五強推薦，走訪香港市區 悠遊香港市區體驗地道庶民文化也是香港市民推薦旅客探索香港的方式之一。欣賞維多利亞港美景的最佳的位置就在尖沙咀星光大道，白天可以近距離欣賞維港兩岸的摩登建築群，晚上則可看到璀璨燈火的迷人景象，以及大型燈光音樂匯演「幻彩詠香江」；黃大仙祠、旺角女人街/金魚街、中環石板街、佐敦廟街對台灣旅客完全不陌生，最能體驗最道地的香港街區生活感。

體驗本地多元文化藝術成私房推薦 電車天星小輪是必遊

許多香港市民還提出不在選項裡的個人私房推薦，除了太平山頂、主題樂園等景點，M+、香港故宮文化博物館及香港藝術館等藝文景點亦是不少「香港達人」的心頭好，建議旅客一同開拓視野、體驗多元文化藝術。香港獨特的日常交通工具也是推薦名單之一，不論是乘坐天星小輪悠閒維港遊，或是乘坐傳統電車、雙層巴士，穿梭在香港的熱鬧街道，均是香港市民推薦旅客的必遊體驗。

▲香港文化博物館舉辦「繼續寵愛・張國榮紀念展」，展出多個經典演唱會服飾。 圖：香港旅遊發展局／提供

▲香港電影資料館則將於年底舉辦「更衣記－香港電影旗袍戲服秀」展覽，展出30多套橫跨不同時代的旗袍戲服。 圖：香港旅遊發展局／提供

流行、經典盡在香港 「香港流行文化節」 親身感受香港獨特流行文化魅力

向傳奇致敬 香港是亞洲其中一個流行文化最具影響力的城市，尤以電影最具滲透力，孕育了不少國際巨星。首屆「香港流行文化節」已經展開，超過20個精彩活動貫穿全年。香港文化博物館舉辦「繼續寵愛・張國榮紀念展」，展出多個經典演唱會服飾，包括紅色斗篷、閃石西裝及紅色高跟鞋等，其他展品還包括黑膠唱片、獎座及寫真相集，與「哥」迷一起回顧張國榮的演藝成就及其對流行文化的影響。香港電影資料館則將於年底舉辦「更衣記―香港電影旗袍戲服秀」展覽，展出30多套橫跨不同時代的旗袍戲服，當中更有張曼玉、林青霞穿著過的戲服，讓大家感受昔日的人文風景。

多樣美食盡在香港 體驗味覺饗宴

香港享有美食天堂稱號，一個城市可以嚐盡環球美饌，豐儉由人。第15屆《香港澳門米其林指南2023》4月公布，香港共有7間三星、13間二星及58間一星餐廳。此外，2023「亞洲50最佳餐廳」香港則網羅了其中5個名次，值得一提的是2023「亞洲50最佳酒吧」頒獎典禮今年7月將首次選在香港舉辦，全亞洲最優秀的酒吧業界精英將雲集香港。

想要一嘗香港經典風味，不論從街邊美食到米其林推薦，每位旅客都可依不同價位跟口味找到最合適自己當下的美食。 迎賓好禮，香港有禮 「Hello Hong Kong」全球宣傳活動已於2月啟動，全港逾16,000間商店攜手提供至少100萬份「香港有禮」旅客消費優惠券，訪港旅客憑券可以免費在參與的酒吧、餐廳和酒店享用迎賓飲品，或於交通工具、餐飲、零售、商號及景點兌換獎賞。詳細領取方式及優惠內容可見香港旅遊發展局官網：https://www.discoverhongkong.com/tc/deals/hkgoodies.html

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野