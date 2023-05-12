麥當勞又收一家！ 汐止站前店宣布「5/21結束營業」 當地人震驚超崩潰
深受許多台灣民眾喜愛的麥當勞，陸續傳出許多「地標級老店」停業、遷址，繼台中逢甲店、台中尊賢店、南投草屯中正店確定會於5月底熄燈後，最新傳出位於汐止車站前的麥當勞汐止南昌店，也在日前貼出熄燈公告，令不少在地人震驚不已。
一名網友在臉書社團「汐止集團」發文指出：「汐止車站前的麥當勞還是要結束營業了，要回到以前去新台五路吃麥當勞的時候了。」附上汐止南昌餐廳在門口貼出的公告，內容寫道「最後營業時間為今年5月21日晚間8時，謝謝大家過去的喜愛與陪伴，希望未來繼續支持汐止區域的麥當勞」，分別貼出汐止大同餐廳、中興餐廳、新台五餐廳的店址。
消息曝光後，立刻讓大批當地網友感到相當驚訝，紛紛留言「這家生意明明很好呀，地點也好，為什麼要收」、「那麼突然」、「這間位置最棒竟然要收了」、「一直以來最常光顧的一家...」、「開在車站旁還可以倒真的很誇張」。
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