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東京、大阪、名古屋「優惠機票」快追！ 華航大促銷、酷航飛日本只要2038元

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
機票示意圖。圖／取自Pixabay
機票示意圖。圖／取自Pixabay

台灣開放跨國旅遊後，日本繼續成為國人最愛的旅遊目的地之一，近期國際航班陸續增班、復航，各家航家公司紛紛推出低價機票搶客囉，華航趁連假推出母親節促銷，酷航釋出台北－東京低價機票，最低2038元，快來看看機票達人們的優惠情報吧。

機票達人Just.崩潰.ME在臉書通報，酷航台北－東京低價機票釋出，單程未稅只要2038元，限4月指定日期且限台北出發，時間落在4/6到4/14及4/24到4/30，不過只有台北出發的去程才有，日本回程則不適用優惠票價。

酷航首架空中巴士A320neo完成交機。圖／酷航提供
酷航首架空中巴士A320neo完成交機。圖／酷航提供

機票達人布萊N也在臉書貼文通報，如果不是一定得去東京或大阪的話，華航台北－名古屋票價便宜，來回含稅只要1萬1641元，出發日期為4/20至6/16，此票價甚至已經比旗下台灣虎航廉價航空更便宜，但缺點也很顯而易見，航班為晚去早回。

此外，布萊N表示，星宇航空台北－東京來回機票也調降至來回含稅最低1萬2285元、台北－大阪來回含稅1萬3583元，「只可惜我剛試了一下，有優惠票的日期不像國泰或是華航來的這麼多，星宇粉可能要花點時間搜一下」。

中華航空今(14日)宣布，將自7月18日開闢台北往返布拉格直飛航線。圖／華航提供
中華航空今(14日)宣布，將自7月18日開闢台北往返布拉格直飛航線。圖／華航提供

華航最新推出的母親節專案，經濟艙來回未稅，通通1萬元有找，開票日期為4/1至4/17，出發日期從4/20至6/16，東北亞線的首爾(仁川)、釜山、廣島、福岡，東南亞線的馬尼拉、宿霧、清邁、吉隆坡、河內、金邊，還有中港地區的香港、深圳、廣州、廈門全航線適用(東京、大阪、曼谷、帛琉航點，台中-胡志明市航線除外)。

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