愚人節玩很大！ 7-ELEVEN「410杯美式10000元」、必勝客「芝心餅皮圈」、虎航「加1元多一件」

4月1日愚人節，今天聽到的每項消息都讓人忍不住問「真的假的」！ 現在就帶你一起迎接社群媒體上來自各行各業品牌的愚人節玩笑，每一款都讓人忍不住莞爾一笑，例如，7-ELEVEN祭出410杯美式咖啡超殺優惠10000元買的到、必勝客限定一日「芝心餅皮圈」、虎航「1元加購」貼心服務；但也有讓人崩潰哀號的消息，4/1起麥當勞碳酸飲料不再賣「大杯裝」了，網友們紛紛嘆氣為何選在「愚人節」這一天！

★7-ELEVEN「萬元買410杯美式咖啡」

愚人節來了！7-ELEVEN今年真的玩大了，於3/31在 OPENPOINT APP上架限時2天的「410杯濃萃美式咖啡組合」，一次買410杯只要1萬元整，至少現省10,500元，真的是可以下單的商品，3/31至4/1限量1000組，折扣看起來划算，但只能兌換到今年8/31，也就是154天必須喝完410杯。另外，還有冰淇淋紅茶買41杯送41杯的優惠組合，買到賺到超划算。

圖／7-ELEVEN提供

★必勝客「只有皮、沒有料的芝心餅皮圈圈」

愚人節，必勝客推出全新力作「零傷害比薩」，並在臉書表示，「對不起！義大利人！對不起！日本人！對不起！彰化人！」將「放空食材」，揚言不敢再開玩笑了，而且保證沒人因為本產品氣死，只有香濃起司，還是頂級莫札瑞拉起司。同時強調，365天，只有今天！限定「芝心餅皮圈圈」，這款先前在美國必勝客限定販售，即日起台灣必勝客也吃得到了！

圖／翻攝必勝客 Pizza Hut Taiwan粉專

★台灣虎航

台虎推出4/1一日限定「台虎超值優惠券」，主打只需「1元加購」機上服務全面升級，而且你想得到的、想不到的機上服務統統都有，而且各式優惠虎哩送，激省4,141元起。

領取方式為：於桃園機場的台灣虎航3號櫃檯前，大聲背誦出「台灣虎航從北到南的所有航點」，就能獲得4/1當日限定使用的優惠券，升級服務包含：現摘普吉島椰子水喝到飽、虎將1對1按摩服務、廁所專屬音樂點播服務、機上現殺泰國直送新鮮榴槤、機上現炸老虎醬臭豆腐、釜山直送活章魚機上享用！

有沒有每一項升級服務都感到很心動呢？虎航的愚人節限定好康又成功打動了旅客們的心，粉專消息一出，網友們立即辨識成功「覺得已經有人在前往機場櫃檯的路上了」、「愚人節快樂」、「機上吃榴槤很恐怖啊~」。

圖／翻攝台灣虎航粉專

★長榮航空「空中音樂演奏現場版」

喜愛音樂的乘客們有福了，長榮航空4/1獨家推出「長榮交響樂團」現場版演奏服務，前所未有的商務艙體驗即將上線，即日起BR401 航班獨家由長榮交響樂團的弦樂四重奏老師，為每一位點播現場演奏版本，帶來絕無僅有、空中環繞式音樂饗宴，需注意的是商務艙乘客請勿同步點播，將造成樂團老師的手忙腳亂。

EVA Airways Corp. 長榮航空粉專於精心推出一支影片，帶來獨家推出「長榮交響樂團」現場版演奏服務，特別叮嚀民眾不用徒勞搜尋BR401航班，並且影片要看到最後，將會發現最後標語為「長榮航空x長榮交響樂團 空中現場演奏”不會”上線」。

圖／翻攝EVA Airways Corp. 長榮航空粉專

★珍煮丹「黑糖伴伴一杯10元」

珍煮丹4/1愚人節一日限定！「黑糖伴伴」一杯10元，主打黑糖手搖飲的珍煮丹愚人節「來珍的」，4/1愚人節不愚人，推出「黑糖伴伴」一杯10元大優惠。限中杯熱飲，一人限購2杯；限現場購買，外送平台不適用。

圖／珍煮丹提供

★麥當勞「大杯飲料全面下架」

有網友在臉書社團《爆廢公社》發文表示，4/1愚人節當天麥當勞將「大杯飲料」下架，因此他趕在最後一天衝到店裡，花了45元買了一杯大杯可樂「壓壓驚」，並在文末感慨地說：「以後就再也喝不到了大杯可樂了」。

事實上，台灣麥當勞先前就宣布，3/15起，茶飲（不含冰紅茶、冰綠茶）、咖啡、巧克力等飲品都將只供應單一尺寸，而碳酸飲料、冰紅茶、冰綠茶，自4/1起只供應「小杯、中杯」，根據麥當勞官網資料，未來「大杯尺寸」的飲品僅剩下剩下奶茶、蜂蜜紅茶、蜂蜜奶茶，公告以官方為主。

圖／翻攝「爆廢公社」

★閃電咖啡「無預警退出台灣」

新加坡創立的閃電咖啡，於2021年8月正式登台，同時在行天宮、圓山等地開設不少分店；沒想到，品牌方31日突然在粉專宣布「FLASH COFFEE TAIWAN於2023年3月31日結束營業」結束登台不到2年的時光。消息一出，網友們太過錯愕留言表示「愚人節玩笑嗎？」「真的假的？」「APP可以刪了」「真的啦，app都找不到分店了」。

圖／翻攝自閃電咖啡臉書

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