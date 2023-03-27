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激似《黑暗榮耀》同珢！ 他捕捉麵店1身影呼喚「涎鎮啊」 萬人按讚驚呼「是喬妹」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝路上觀察學院FB、Netflix
圖／翻攝路上觀察學院FB、Netflix

熱門韓劇《黑暗榮耀》第二部播出後火爆全球，由宋慧喬領銜主演的女主角「文同珢」一身黑衣出場貫穿全劇，令人印象深刻，而飾演最大反派「朴涎鎮」的女星林智妍也爆紅帶起最夯台詞「涎鎮啊~」。近日網友分享在麵店見一名女子，立刻聯想到主角「文同珢」，再配上超搭台詞「涎鎮啊」，貼文一出引網友笑翻說「超像的、有聲音啦」！

圖／翻攝Netflix
圖／翻攝Netflix

原PO在路上觀察學院社團FB貼出一張照片，見到一名黑色短髮的女子、身穿黑色風衣，一身全黑的穿搭激似宋慧喬飾演的《黑暗榮耀》文同珢，讓他忍不住寫下「涎鎮啊，如今我已經能來碗熱湯麵了」。

圖／翻攝路上觀察學院FB
圖／翻攝路上觀察學院FB

貼文曝光後，很快吸引近上萬人按讚，網友看了驚呼「真的是喬妹」、「太強了」、「好像真的94文同珢」、「這背影不說真還以為本人來台灣吃小吃了」、「笑死，終於不用吃飯糰了」、「來台灣復仇了」。另外，也有不少人開玩笑說「我還以為是石內卜」、「不要轉過來是瑪莎就好」、「明明就是石內卜」、「瑪莎你怎麼沒叫外送，自己來買麵了」。

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