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普發6千倒數！飯店拚買氣 平日買1送1、外帶75折

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圖：台北凱達大飯店／提供
圖：台北凱達大飯店／提供

「微醺豪享受」住房專案，平日享買一送一。　圖：台北凱達大飯店／提供
「微醺豪享受」住房專案，平日享買一送一。　圖：台北凱達大飯店／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】全民期盼的普發6,000元現金日期倒數中，台北凱達大飯店也推出全館5折起的相關優惠拚買氣，除了住宿買一送一、下殺75折的6人份精緻外帶合菜讓人覺得很心動外，自助餐廳推出的假日餐券套票加上星巴克咖啡兌換券的組合也讓人直呼買到賺到！通膨不用怕，來台北凱達手中6,000元立馬大增值，食宿一次玩個GO！

▲家宴中餐廳推出現省1,800元的【御品】6人外帶合菜。　圖：台北凱達大飯店／提供
▲家宴中餐廳推出現省1,800元的【御品】6人外帶合菜。　圖：台北凱達大飯店／提供

位於捷運龍山寺站附近的台北凱達大飯店為國人推出「微醺豪享受」住房專案，平日買一送一或同時兩間入住，含早餐之專案價只要6,000元起，再享升等至豪華客房與精選紅酒乙瓶兩大好禮。另外還有總是提早完售的家庭套房，簡約清新風格，以全景式落地窗將客房與浴室納入自然採光，原價15,800+10%元，搭配此次優惠住房活動平日每晚亦只要6,000元起。此次超值入住方案均每日限量10間，於活動時間2023/4/1~2023/6/30至官網預定住房專案加購高鐵票再享65折優惠！

▲百宴自助餐推餐券加上星巴客咖啡券優惠價。　圖：台北凱達大飯店／提供
▲百宴自助餐推餐券加上星巴客咖啡券優惠價。　圖：台北凱達大飯店／提供

台北凱達大飯店3F的家宴中餐廳也同步推出現省1,800元的精選外帶美饌，原價7,800元【御品】6人外帶合菜，包含多道主廚招牌菜色：「秘製功夫牛三寶」、「豆撈龍蝦燒伊麵」、「老上海蔥㸆鯽魚」、「濃湯花膠燉土雞」…等9道御品美饌，即享活動優惠價每套6,000元！提早預訂省最大！以高CP值聞名的5F百宴自助餐廳則是首次推出自助餐券搭配星巴克咖啡券的組合票券，百宴自助餐不分平假日之午/晚餐券8張加上星巴客咖啡服務兌換券10張，原價11,154元超值套票組現在優惠價只要6,000元！53折的優惠囤起來，就算通膨也不用怕！

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