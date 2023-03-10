快訊

經典賽／世界第二的中華隊慘輸巴拿馬 韓媒評：進職棒後退步

美國債務上限陷入難解僵局 鮑爾兩手一攤：我也無能為力

青島和濟南搶進兩岸恢復航點 陸委會一頓飯救了山東台辦

聽新聞
test
0:00 / 0:00

文青風週末！「誠品信義生日慶」18週年精彩活動 文創市集、樂團表演、屋頂電影院的美好邂逅

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／誠品生日慶官網
圖／誠品生日慶官網

今年已經18歲的誠品，以「綻放．燦爛相傳」作為主題，邀請大家前來參加派對，信義店規劃一連串與閱讀、音樂、電影、舞蹈相關的講座與主題策展，還有文創市集、咖啡餐酒等藝文活動，從3/10起將持續到5月，週週都精彩！

圖／誠品生日慶官網
圖／誠品生日慶官網

圖／誠品生日慶官網
圖／誠品生日慶官網

為了迎接象徵「登大人」的18歲生日，全台誠品書店都有消費滿額送的優惠，而信義店更是推出許多限定的活動：3/11、3/12六日兩天，有美食接力的文創市集，像初沐Qmilk、小島甜點工作室、荷蘭小鬆餅、酥酥有練過等餐車與品牌點心都將現身，同時也有樂團現場表演，要讓每個來參加的客人身心雙重滿足！

圖／誠品生日慶官網
圖／誠品生日慶官網

圖／誠品生日慶官網
圖／誠品生日慶官網

吃飽喝足、療癒耳朵之後，書店更邀請到韓國作家金浩然舉行簽書會，更有徐振輔、詹宏志、盧怡安、聞天祥等老師們的主題講座，活動排得滿滿滿！週末別懶懶待在家，出門一趟來浸染文青氣息吧～

圖／誠品生日慶官網
圖／誠品生日慶官網

誠品信義店文創市集

3/11(六)12：00～22：00

3/12(日)12：00～20：00

出攤品牌：Lighthouse Food Truck燈塔餐車、方人也商行、韓飯島、布村早茶、Jimny coffee、Maccanti馬卡諦義大利冰淇淋、有飲、初沐Qmilk、小島甜點工作室、荷蘭小鬆餅、PASTATIO、酥酥有練過、My幾圈、阿桶嬤糬、FRANKIE FEELS GOOD BAGEL、Cookie Master、小蛋糕手作、橘子橘oorange、陶霓手作甜點。

表演團體

熱力演唱：守夜人、靈魂沙發、荷爾蒙少年、The Tic Tac、貝克小姐 Miss Bac.、葉穎、羅莎莎、林昱君、阿橘等。

金曲放頌：DJ QuestionMark feat.7LING、DJ Afuro George feat.呂士軒、DJ Ku da Yeast feat.阿蘭AC

誠品信義店

地址：台北市信義區松高路11號

台北捷運市政府站2號出口，步行約5分鐘

圖／誠品生日慶官網
圖／誠品生日慶官網

圖／誠品生日慶官網
圖／誠品生日慶官網

延伸閱讀：

奈良美智回來了！《朦朧潮濕的一天》巡迴啟動：第一站登陸高雄，走進奈良美智的世界免門票

年度最大「北海道展」 遠東百貨攜手city’super推百款獨家美食 白色戀人、名店拉麵一次滿足

市集 文創 甜點 鬆餅 書店

相關新聞

文青風週末！「誠品信義生日慶」18週年精彩活動 文創市集、樂團表演、屋頂電影院的美好邂逅

今年已經18歲的誠品信義店，以「綻放．燦爛相傳」作為主題，邀請大家前來參加派對，規劃一連串與閱讀、音樂、電影、舞蹈相關的講座與主題策展，還有文創市集、咖啡餐酒等藝文活動，從3/10起將持續到5月，週週都精彩！

2023宜蘭最新海景飯店！「凱渡廣場酒店」無敵海景房仿郵輪度假，坐擁海景第一排

udn走跳旅遊／大海愛上藍天 頭城繼全台首間遊艇星巴克又有最新力作，來遊艇飯店休閒度假去吧，凱渡廣場酒店就位在烏石港第一排海景飯店，飯店像郵輪式造型超吸睛的，成為2023頭城新地標，超美的建築，

關島買一送一快搶！星宇 X 雄獅「關島包機」獨家開賣

解封後，旅遊相關產業全面動起來，雄獅旅遊看好國際旅遊商機，將於4月1日至6月24日攜手星宇航空，獨家推出關島包機商品，共...

球迷注意！神預測「終身免費吃披薩」、天天加碼送百個

WBC開打，台灣達美樂宣布啟動史上規模最大、期間最長的大披薩199元優惠。活動自3/8~3/22世界棒球經典賽期間，全台...

寶可夢訓練家必搭！「酷航 x 皮卡丘」彩繪機正式登台

【旅奇傳媒/編輯部報導】全球疫情趨緩，各國也紛紛開始解封；看好台灣市場的潛力，酷航也恢復台灣每週往返營運班次至43班，包括每天往返新加坡－台灣桃園、及從台灣桃園出發，飛往札幌、仁川和成田等航線。為歡慶

遭訴228連假住2晚噴7萬 阿里山英迪格：有簽入住確認信

今年2月才盛大開幕的嘉義阿里山英迪格酒店遭民眾投訴，一家四口2大2小於今年228連假入住3天兩夜含早晚餐，退房時總共被收...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦