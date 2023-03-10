文青風週末！「誠品信義生日慶」18週年精彩活動 文創市集、樂團表演、屋頂電影院的美好邂逅

今年已經18歲的誠品，以「綻放．燦爛相傳」作為主題，邀請大家前來參加派對，信義店規劃一連串與閱讀、音樂、電影、舞蹈相關的講座與主題策展，還有文創市集、咖啡餐酒等藝文活動，從3/10起將持續到5月，週週都精彩！

圖／誠品生日慶官網

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為了迎接象徵「登大人」的18歲生日，全台誠品書店都有消費滿額送的優惠，而信義店更是推出許多限定的活動：3/11、3/12六日兩天，有美食接力的文創市集，像初沐Qmilk、小島甜點工作室、荷蘭小鬆餅、酥酥有練過等餐車與品牌點心都將現身，同時也有樂團現場表演，要讓每個來參加的客人身心雙重滿足！

圖／誠品生日慶官網

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吃飽喝足、療癒耳朵之後，書店更邀請到韓國作家金浩然舉行簽書會，更有徐振輔、詹宏志、盧怡安、聞天祥等老師們的主題講座，活動排得滿滿滿！週末別懶懶待在家，出門一趟來浸染文青氣息吧～

圖／誠品生日慶官網

誠品信義店文創市集

3/11(六)12：00～22：00

3/12(日)12：00～20：00

出攤品牌：Lighthouse Food Truck燈塔餐車、方人也商行、韓飯島、布村早茶、Jimny coffee、Maccanti馬卡諦義大利冰淇淋、有飲、初沐Qmilk、小島甜點工作室、荷蘭小鬆餅、PASTATIO、酥酥有練過、My幾圈、阿桶嬤糬、FRANKIE FEELS GOOD BAGEL、Cookie Master、小蛋糕手作、橘子橘oorange、陶霓手作甜點。

表演團體

熱力演唱：守夜人、靈魂沙發、荷爾蒙少年、The Tic Tac、貝克小姐 Miss Bac.、葉穎、羅莎莎、林昱君、阿橘等。

金曲放頌：DJ QuestionMark feat.7LING、DJ Afuro George feat.呂士軒、DJ Ku da Yeast feat.阿蘭AC

誠品信義店

地址：台北市信義區松高路11號

台北捷運市政府站2號出口，步行約5分鐘

圖／誠品生日慶官網

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