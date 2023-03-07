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奈良美智回來了！《朦朧潮濕的一天》巡迴啟動：第一站登陸高雄，走進奈良美智的世界免門票

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／奈良美智特展粉絲頁、內惟藝術中心粉絲頁
圖／奈良美智特展粉絲頁內惟藝術中心粉絲頁

奈良美智回來了！預計在台進行10年巡展的奈良美智《跟著朦朧潮濕的一天去旅行》第一站登陸高雄，將於4/1自內惟藝術中心出發，藉由單幅畫作巡迴的方式，讓大家細品作品內的多元層次與色彩。奈良美智不僅畫下了對台灣的情感，更展現他藝術家人生的創作能量。

內惟藝術中心。圖／高雄市立美術館提供
內惟藝術中心。圖／高雄市立美術館提供

內惟藝術中心。圖／高雄市立美術館提供
內惟藝術中心。圖／高雄市立美術館提供

《跟著朦朧潮濕的一天去旅行Traveling with Hazy Humid Day》計畫將插旗高雄！粉絲們引領期盼多時終於等到了～《跟著朦朧潮濕的一天去旅行》將於4/1自高雄內惟藝術中心出發，以單幅畫作巡迴，讓眾人細細品味作品內含的情感色彩與豐富層次。不少粉絲看到開展消息，紛紛敲碗「希望未來可以來台南」、「請問會來台北嗎？」，而特展小編也回覆表示「既然是旅行～都有可能捏」，再請大家靜待後續巡迴的好消息。

特展回顧。圖／奈良美智特展粉絲頁
特展回顧。圖／奈良美智特展粉絲頁

特展回顧。圖／奈良美智特展粉絲頁
特展回顧。圖／奈良美智特展粉絲頁

值得一提的是，本次展覽也將延續「不收門票」原則，期望能讓更多人欣賞到這幅「為台灣而生」的畫作，邀請全台灣的朋友一起走進奈良美智的世界！

特展回顧。圖／奈良美智特展粉絲頁
特展回顧。圖／奈良美智特展粉絲頁

圖／內惟藝術中心粉絲頁
圖／內惟藝術中心粉絲頁

奈良美智特展資訊－跟著朦朧潮濕的一天去旅行

展覽日期：2023/4/1～8/31

展覽時間：11:00-21:00（週一休館）

展覽地點：內惟藝術中心

地址：高雄市鼓山區馬卡道路329號

奈良美智特展粉絲頁

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