228連假好好玩！全台「主題樂園&休閒景點」優惠　兒童新樂園延長、12歲以下玩劍湖山、麗寶99元、義大只要1元

長達4天的228連續假期快安排！ 為大家特蒐全台「主題樂園」與「休閒景點」連假祭出的好康優惠集合，台北兒童新樂園加長營運時間至晚間8點，劍湖山世界、麗寶樂園皆推出12歲以下孩童優惠99元，義大遊樂世界12歲以下更瘋狂「只要1元」，還有虎頭埤風景區、柳營尖山埤渡假村等休閒園區也跟進228推好康，邀請大家連假爽玩全台！

●兒童新樂園

圖／臺北市兒童新樂園粉專

台北市兒童新樂園推連假限時優惠，自2/25至2/28憑「一日樂Fun券」，從早到晚暢玩13項遊樂設施只要160元，且為連假延長園區營業時間，2/25至2/27天天營業到晚上8點、2/28營業到下午6點。

●六福村

圖／六福村官網

六福村於2/25至2/28推出「228春遊PEACE趣」優惠活動，只要現場拍照六福標誌，在社群軟體打卡標記「#六福村」，即享優惠價588元。

●劍湖山世界

圖／劍湖山提供

劍湖山於2/25至2/28推出全民皆可享暢玩價499元、午後1點起399元優惠價，12歲下之兒童只要出示健保卡即可享99元暢玩(需搭配1人現場購買499元優惠票)。還有2月壽星優惠來玩只要299元，即日起至2/28止皆適用，以國曆生日為主，需出示身分證檢驗(無身分證者須同時出示健保卡及戶口名簿)。

●小人國

圖／小人國提供

小人國在2/25至2/28推出現場購票雙人同行優惠價1200元(原價1900元)，加送免費入園券1張，該券可於3/1至5/31使用(清明連假不適用)。

●麗寶樂園渡假區

圖／麗寶樂園渡假區提供

麗寶樂園推出「12歲以下兒童99元」限時優惠，加價100元還能暢玩全新園區「熊大的麗寶小鎮」！連假期間更開放夜間營運，下午4點後入園享雙人星光價499元，喜歡莎莉、熊大的粉絲們，還能趁機以999元優惠價乘坐天空之夢摩天輪「LINE FRIENDS車廂」。

●九族文化村

櫻花盛開時，搭纜車串遊日月潭與九族，是此刻最美玩法。圖／九族文化村提供

九族文化村櫻花祭，連假期間推出下午2點半以後加售「午後票」特價700元(原價900元)，所有票種皆送日月潭纜車來回搭乘。此外，另推出南投客運(台中出發)+九族自由行套票，優惠價990元。

●義大遊樂世界

圖／義大遊樂世界

義大遊樂世界在2/25至2/28推出連假限定優惠，單人價599元、12歲以下兒童只要花1元就能爽玩(需出示健保卡，並搭配一名旅客購買899元全票)。

●柳營尖山埤渡假村

圖／台南柳營尖山埤渡假村官網

台南柳營尖山埤渡假村推出「LUCKY15對對碰」活動，自2/11至2/28期間住宿房客皆可參加「住宿對對碰」，有機會抽中尖山埤會館平日住宿券或住宿5折券等。而活動期間一日遊的來賓可參加「入園對對碰」，只要年齡為15歲或15的倍數者，即可享免費入園優惠；年齡為5歲或5的倍數者，可享入園門票半價75元優惠，同時於園內餐廳用餐還可享免收服務費優惠。

●虎頭埤風景區

虎頭埤風景區虎月吊橋是告白的好地方。圖／取自虎頭埤風景區粉專 吳淑玲

虎頭埤風景區推出「228連假期間四天壽星免費入園」優惠，凡於2/25至2/28四天壽星於連假期間來園，出示本人身分證件即享免費入園。

●頑皮世界野生動物園

圖／頑皮世界野生動物園提供

頑皮世界野生動物園於2/25至2/28出優惠方案，凡於現場或是官網購買480、380、280元之門票，贈送30元消費抵用券。

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