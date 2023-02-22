10點再搶一波！ 虎航機票「北海道、名古屋」第5波夏季優惠 最低單程含稅2499元

又來搶機票啦！ 台灣虎航推夏季航班好康優惠已來到第五波囉，本次除台北至旭川/函館/花卷/名古屋(增班)，更加碼高雄至名古屋(增班)航程，將自今(22)日上午10點準時開賣，標示單程未稅1,999元起。

圖／台灣虎航臉書

虎航最新一波虎航夏季航班優惠，促銷自2/22上午10:00到2/23止，適用航班則於今年5/9到10/28，想要前往日本函館欣賞百萬絕美夜景、旭川旭山動物園、花卷溫泉鄉旅行，快把握夏季航班旭川/函館/花卷三條航線，最低單程含稅2499元起，而台北、高雄皆有增班航線至名古屋，想飛的朋友不要猶豫快下手。

圖／台灣虎航臉書

台灣虎航「北高一起Chill第五波」優惠資訊

優惠航程：台北-旭川/函館/花卷/名古屋 增班、高雄-名古屋 增班

銷售期間：2023/2/22 10:00-2023/2/23 23:59

搭乘期間：2023/5/9-2023/10/28

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