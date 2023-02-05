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台粉瘋狂！韓星入境隨俗打卡「台灣燈會」 踩點這區拍同款

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／金有謙IG@yugyeom
圖／金有謙IG@yugyeom

韓星打卡台灣燈會！AOMG演唱會台北站於今(5)日登場，演出歌手金有謙於4日在IG上PO出兩張照片，第一眼就讓不少粉絲認出是在台灣，引發網友熱議，留言中也看出台灣粉絲們的驚喜反應，紛紛表示「完全入境隨俗」、「背景真的太台」。

圖／金有謙IG@yugyeom
圖／金有謙IG@yugyeom

金有謙原為韓國男團GOT7成員，後不續約改簽AOMG進行SOLO活動，並與同公司藝人一起展開AOMG世界巡迴演唱會。4日，金有謙在IG更新兩張「台味十足」的照片，他身穿T恤、襯衫外套搭配牛仔褲的休閒裝扮，而意外引人注目的則是背景的亮眼燈飾，大型公雞花燈、胡蘿蔔燈籠好應景，沒想到就是本次台灣燈會的節慶燈飾。

圖／金有謙IG@yugyeom
圖／金有謙IG@yugyeom

台灣粉絲們一見倍感親切，紛紛留言「一看就看出來是台灣的花燈」、「潮爆整個台北燈會」，不少粉絲表示一定要去踩點，甚至開玩笑留言「這是不是比台北市政府的燈會宣傳還有用」。而金有謙照片中的場景便是國父紀念館主燈區，準備踩點的朋友可以先筆記喔！

金有謙照片背景的花燈「金雞報曉賀佳年」。圖／台灣燈會官網
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主燈「玉兔壯彩」。圖／台灣燈會官網
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