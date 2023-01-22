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年初一求財別走錯！命理師曝「方位、時間」 拜對財運滾滾來

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走春一定要去！全台「超人氣6間財神廟」求財求好運

聯合新聞網／ 記者陳睿中／即時報導
圖／擷取自車城福安宮開基福德正神祖廟粉絲頁、北港武德宮-財神開基祖廟粉絲頁、記者黑中亮攝影
圖／擷取自車城福安宮開基福德正神祖廟粉絲頁、北港武德宮-財神開基祖廟粉絲頁、記者黑中亮攝影

許多民眾都會趁著新春假期「拜財神」，祈求神明保佑財源滾滾。包括松山霞海城隍廟、南投紫南宮、屏東福安宮、中和南山福德宮等地，均是台灣代表性的求財聖地，適合民眾新年拜財神，或是求取發財金、錢母紅包回家。民眾也可準備象徵好事發生的「花生」、黏錢的「麻糬」等糖果糕餅前往，但最重要的仍是虔誠的心意！

【松山霞海城隍廟】

松山霞海城隍廟是當地的信仰中心。圖／擷取自松山霞海城隍廟 - 五路財神粉絲頁
松山霞海城隍廟是當地的信仰中心。圖／擷取自松山霞海城隍廟 - 五路財神粉絲頁

霞海城隍廟是當地的信仰中心，不僅許多人前來拜月老，更有許多股民專程前來拜五路財神，祈求股海昌隆。廟方也會特別安排信眾可以摸財神爺鬍鬚的活動，增添民眾財運與好運氣。

【南投紫南宮】

每年新春，紫南宮總吸引大批的民眾前來拜財神、求發財金。圖／報系資料照，記者黑中亮攝影
每年新春，紫南宮總吸引大批的民眾前來拜財神、求發財金。圖／報系資料照，記者黑中亮攝影

「南投竹山紫南宮」已有兩百餘年歷史，可謂是全台最具代表性的財神廟，尤其每年新年發放錢母、走春拜拜時總是吸引大批民眾前來。不僅可以走春拜財神，紫南宮還提供「求金」服務，讓民眾能求取發財金回家。

【福安宮】

屏東車城福安宮號稱為全台最大的土地公廟。圖／擷取自車城福安宮開基福德正神祖廟粉絲頁
屏東車城福安宮號稱為全台最大的土地公廟。圖／擷取自車城福安宮開基福德正神祖廟粉絲頁

屏東車城福安宮號稱為全台與東南亞最大的土地公廟，也是恆春的信仰中心，更與紫南宮、福德宮並列「全台三大土地公廟」。廟宇建築氣勢輝煌，乃是許多南台灣民眾拜財神的首選之地。

【中和南山福德宮】

中和南山福德宮是北台灣知名的求財寶地。記者陳睿中／攝影
中和南山福德宮是北台灣知名的求財寶地。記者陳睿中／攝影

中和南山福德宮俗稱「烘爐地」，以一座高達108台尺的巨型土地公神像最具代表性。正殿內祀奉有福德正神、註生娘娘、山神；財神殿則有財神玄壇真君、文昌帝君、月老星君等神明，幾乎24小時都可見到信眾前來祭拜，為北台灣指標性的發財寶地。

【北港武德宮】

北港武德宮為「台灣第一座五路財神廟」。圖／擷取自北港武德宮-財神開基祖廟粉絲頁
北港武德宮為「台灣第一座五路財神廟」。圖／擷取自北港武德宮-財神開基祖廟粉絲頁

北港武德宮以「台灣第一座五路財神廟」著稱，廟宇建築宏偉、氣勢十足，整體佔地達6,000坪。大年初四迎財神，還會無限量發送錢母小紅包，以及3,000顆菜頭與信眾結緣，讓民眾把財氣、好彩頭帶回家。

【板橋慈惠宮】

板橋慈惠宮因郭台銘而更添傳奇性。圖／擷取自板橋慈惠宮粉絲頁
板橋慈惠宮因郭台銘而更添傳奇性。圖／擷取自板橋慈惠宮粉絲頁

板橋慈惠宮是板橋最早的媽祖廟，供奉的媽祖也被稱為「板橋媽」，不僅是板橋的信仰中心，也因郭台銘年幼時曾借住在宮內而增添話題性。因此吸引許多民眾前來祭拜財神、求財運。

走春 廟宇 東南亞 竹山

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