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台灣遊客樂了！飛「這國」每人可領100元美金 網驚呼：系金耶

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台灣遊客樂了！ 帛琉觀光局宣布4日起贈送「每人100元美金」 網友驚呼：系金耶

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／聯合報系資料照、翻攝自帛琉觀光局 Pristine Paradise Palau
圖／聯合報系資料照、翻攝自帛琉觀光局 Pristine Paradise Palau

新年大禮包來了！ 疫情減緩的2023年，旅遊熱潮明顯回溫，為抓住新年即爆發的國際旅客動向，帛琉觀光局向台灣遊客祭出大禮，最新(3日)於官方粉絲頁宣佈，2023年1月4日起，持中華民國(台灣) 護照的旅客，可每人領取「美金100元現金」，剛得知消息的網友們不敢置信，驚呼「系金耶？」

圖／翻攝自帛琉觀光局 Pristine Paradise Palau
圖／翻攝自帛琉觀光局 Pristine Paradise Palau

帛琉觀光局最新發布全文為「大家新年好，迎接2023年旅遊新賀禮，2023年1月4日起至2023年3月31日止，所有持中華民國(台灣) 護照的旅客在抵達帛琉國際機場出關後可至機場大廳帛琉觀光局櫃台，每人領取美金100元現金。希望能增加旅客在帛琉品嚐當地美食和購物的樂趣。」

消息一出，網友第一時間不敢置信還以為是詐騙，留言回應「台灣口頭禪要出現了! 真假?!」，官方粉絲團也即時表示「系金ㄟ」，網友們陸續表示「感謝」、「帛琉太美了」、「好想再去帛琉」。

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