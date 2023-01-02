快訊

車身凹陷全毁...軍人駕車疑超速失控 友人與2高職生拋車外亡

澳洲黃金海岸「海洋世界」附近2直升機相撞 造成4死13傷

北部人這裡吃！臭豆腐排隊名店插旗礁溪，外酥裡嫩會爆汁，搭配九層塔更夠味

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

排隊名店第三間旗艦店在這！花蓮知名「玉里橋頭臭豆腐」的第3間旗艦店插旗宜蘭礁溪，不用跑花蓮也吃得到啦～花蓮店曾特別對外聲明「並無與其他店合作」，而這次的礁溪旗艦店是真正宜蘭縣唯一一間直營分店，記得認準店家開吃囉！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

花蓮排隊名店「玉里橋頭臭豆腐」選在宜蘭礁溪開起第三間旗艦店，店家選用非基因改造的黃豆製作板豆腐，並以天然酵母恆溫發酵，再使用3種不同溫度油鍋依序炸至金黃酥脆。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

部落客ㄚ欣分享內餡口感與宜蘭常吃的青草豆腐不同，板豆腐更能吸飽醬汁，搭配手工的台式泡菜、蘿蔔絲及較少見的九層塔，有了畫龍點睛的九層塔香，味道大大提升。而醬汁則為蒜汁醬油，蒜香開胃，喜歡吃辣的朋友還能加點辣椒汁，一口下去過癮又夠味。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

玉里橋頭臭豆腐 礁溪旗艦店

地址：宜蘭縣礁溪路三段56號 （得子口橋橋邊）

營業時間：13:30-21:30（13:00發號碼牌）

停車場：有

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

延伸閱讀：

過年賞花先踩點！鹿港「古厝波斯菊花海」絕美盛開，隨時拍爆都免費

99元吃爆3國料理！桃園新光影城連推三天「99元美食」 美式漢堡、韓式豆腐煲及台式三拼3折起

礁溪 泡菜 臭豆腐

相關新聞

北部人這裡吃！臭豆腐排隊名店插旗礁溪，外酥裡嫩會爆汁，搭配九層塔更夠味

排隊名店第三間旗艦店在這！花蓮知名「玉里橋頭臭豆腐」的第3間旗艦店插旗宜蘭礁溪，不用跑花蓮也吃得到啦～花蓮店曾特別對外聲明「並無與其他店合作」，而這次的礁溪旗艦店是真正宜蘭縣唯一一間直營分店，記得認準

從小喝到大！「北門綠豆沙牛乳大王」第2分店開幕 內行人推爆「這1杯」

從小喝到大！近有40年歷史的排隊名店「北門綠豆沙牛乳大王」在羅東展店啦～除宜蘭北門口創始店外，羅東店為第2家分店，店內設有自助點餐機，結好帳再依訂單編號取餐。除了招牌綠豆沙牛奶外，部落客ㄚ欣更大推「這

抓住秋末「芒花季」！ 三天兩夜宜蘭行 歐風浪漫古堡美翻、私藏寵物友善餐廳好吃又好拍

跟著 我是女友陳阿容 於 2022-11-27 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 3 天，一共去了 5 個景點，其中包含 蘇澳七星嶺步道、思村路1之2号、灣坑頭山。 時序不知不覺來到 11 月底了，今年心血來潮，決定抓住 2022 年「芒花季」的尾巴，帶阿美登上草嶺古道，飽覽山上一整片銀色浪海。那裡除了芒花之外，也有我很嚮往的一大片草皮，可以遠眺龜山島、福隆海水浴場，還可以賞牛。就這樣，一趟突如其來的旅行，我們說走就走！

群山環抱靜謐海岸線　登高望遠蘇澳小鎮漫遊

被大海港灣包圍著，蘇澳小鎮最好的體驗方式是沿著海岸線眺望、或者緩緩漫步，在步道、景觀台等處感受蘇澳群山環抱下，將山巒、森野、海洋等自然美景盡收眼底。

全球蜜月首選！ 「煙波蘇澳」享譽飯店界奧斯卡　舒泡「黃金雙泉」盡享山海美景

順著國道五號抵達宜蘭南端，蘇澳小鎮藏於港灣邊的幽靜閒適一下子就讓原本焦躁的心情平撫下來，踏入擁有著大地贈與這塊土地的禮物－黃金雙泉的「煙波蘇澳四季雙泉館」，感受一場五感奢華的渡假。

打卡聖地＋1！「壯圍沙丘地景藝術節」－駐地藝術創作、創意市集、秋冬旅遊好去處

第四屆「2022壯圍沙丘地景藝術節」於10月開幕後，在沙丘音樂會、創意市集及自行車輕旅等活動下已超過3000名遊客參與，本次活動以「耕夢造舟，愛無限」為主題，來呈現宜蘭的在地氛圍與密不可分，也藉由藝術

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。