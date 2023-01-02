北部人這裡吃！臭豆腐排隊名店插旗礁溪，外酥裡嫩會爆汁，搭配九層塔更夠味

排隊名店第三間旗艦店在這！花蓮知名「玉里橋頭臭豆腐」的第3間旗艦店插旗宜蘭礁溪，不用跑花蓮也吃得到啦～花蓮店曾特別對外聲明「並無與其他店合作」，而這次的礁溪旗艦店是真正宜蘭縣唯一一間直營分店，記得認準店家開吃囉！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

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花蓮排隊名店「玉里橋頭臭豆腐」選在宜蘭礁溪開起第三間旗艦店，店家選用非基因改造的黃豆製作板豆腐，並以天然酵母恆溫發酵，再使用3種不同溫度油鍋依序炸至金黃酥脆。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

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部落客ㄚ欣分享內餡口感與宜蘭常吃的青草豆腐不同，板豆腐更能吸飽醬汁，搭配手工的台式泡菜、蘿蔔絲及較少見的九層塔，有了畫龍點睛的九層塔香，味道大大提升。而醬汁則為蒜汁醬油，蒜香開胃，喜歡吃辣的朋友還能加點辣椒汁，一口下去過癮又夠味。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

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玉里橋頭臭豆腐 礁溪旗艦店

地址：宜蘭縣礁溪路三段56號 （得子口橋橋邊）

營業時間：13:30-21:30（13:00發號碼牌）

停車場：有

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