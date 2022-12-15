粉紅兔兔陪你過節！ 「卡娜赫拉的小動物」超萌主題樂園現身高雄夢時代 8大粉嫩系設施必玩、可愛耍萌週邊必買
卡娜赫拉粉絲們快看！ 「卡娜赫拉的小動物-夢之遊樂園」主題店12/16現身統一時代百貨高雄店，超夢幻粉紅系的盪鞦韆、熱氣球、旋轉木馬等8大遊樂設施，還有數十款鐵粉必收的超萌週邊好物快收，就讓P助、粉紅兔兔陪你一起開心過聖誕、迎兔年！
聖誕節想要浪漫度過，直奔統一時代百貨高雄店「夢之遊樂園」就對了，進樂就看見3米高巨型粉紅兔兔大氣球坐鎮在「小火車」中央，還有大人小孩都愛的音樂「旋轉木馬」、粉紅兔兔造型咖啡壺的「旋轉咖啡杯」、想要刺激感就選搖擺高度逼近180度的「海盜船」、坐上粉紅米白色相間設計的「熱氣球」或帶你高飛眺望的「小飛機」全覽整個遊樂園超浪漫，8大粉嫩系遊樂設施等著你來美拍、玩不停！
還在為聖誕節交換禮物傷腦筋的朋友，快來「卡娜赫拉的小動物-夢之遊樂園」主題商品區，全新六款「遊樂園」圖樣選擇，有鐵粉必收的「旋轉木馬」及「摩天輪」2款樂園造型的壓克力組，P助與粉紅兔兔耍萌樣的鑰匙圈、造型夾，再配上陶瓷吸水杯墊等數十款週邊，每一款都太可愛了，讓人統統都想收藏！
「卡娜赫拉的小動物-夢之遊樂園」主題店
地點：統一時代百貨高雄店1F戶外時代廣場（高雄市前鎮區中華五路789號）
日期：遊樂園區111/12/16-112/2/28；商售區111/12/16-112/2/6
時間：週一至週四 14:00-21:00；週五 14:00-22:30；週六至週日/例假日 10:30-22:00
票價：遊樂園區 單項設施搭乘券100元/歡樂套票300元
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