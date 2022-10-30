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南台灣下雪！「2022屏東聖誕節」11／11點亮天空，打卡15座閃亮燈飾＋免費聖誕老人拍立得，一路Chill跨年

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／取自i屏東～愛屏東FB粉專、2022屏東聖誕節官網
圖／取自i屏東～愛屏東FB粉專、2022屏東聖誕節官網

南台灣下雪啦！不讓新北歡樂耶誕城專美於前，聖誕到屏東過也很Chill！今年「屏東聖誕節」以「冰世界・雪國度」為主題，將屏東公園打造成夢幻冰雪國度，7米高的星空聖誕樹及15座大型燈飾點亮夜晚，還能和聖誕老人互動、合影，一同走入南台灣的聖誕冰雪世界。

2021活動圖。圖／取自i屏東～愛屏東FB粉專
2021活動圖。圖／取自i屏東～愛屏東FB粉專

2021活動留影。圖／取自2022屏東聖誕節官網
2021活動留影。圖／取自2022屏東聖誕節官網

圖／取自2022屏東聖誕節官網
圖／取自2022屏東聖誕節官網

2022年「屏東聖誕節」將於11/11下午5點正式點燈登場，不僅有每半小時1次的「璀璨冰山」主燈秀，更有整點下雪的「浪漫雪廳」椰林廊道，還能和聖誕老人近距離互動，合影獲得拍立得照片1張，紀念意義滿分。

璀璨冰山。圖／擷取自2022屏東聖誕節官網
璀璨冰山。圖／擷取自2022屏東聖誕節官網

浪漫雪廳。圖／擷取自2022屏東聖誕節官網
浪漫雪廳。圖／擷取自2022屏東聖誕節官網

冬季獻禮。圖／擷取自2022屏東聖誕節官網
冬季獻禮。圖／擷取自2022屏東聖誕節官網

雪映流光。圖／擷取自2022屏東聖誕節官網
雪映流光。圖／擷取自2022屏東聖誕節官網

幸福瞬間。圖／擷取自2022屏東聖誕節官網
幸福瞬間。圖／擷取自2022屏東聖誕節官網

星空聖誕。圖／擷取自2022屏東聖誕節官網
星空聖誕。圖／擷取自2022屏東聖誕節官網

雪之湖。圖／擷取自2022屏東聖誕節官網
雪之湖。圖／擷取自2022屏東聖誕節官網

屏東冰世界。圖／擷取自2022屏東聖誕節官網
屏東冰世界。圖／擷取自2022屏東聖誕節官網

此外，還有「聖誕老人環遊世界－集章活動」，凡至屏東公園內的5處異國特色打卡區集滿印章，即可兌換神秘聖誕小禮品1份，好拍又好玩！也有聖誕異國市集讓你逛不停，看看街頭表演感受聖誕氛圍。

不知道怎麼安排行程？此次，屏東縣政府特別提供1日遊、2日遊、3日遊行程，直接幫你排好好，照著走輕鬆玩。

圖／取自2022屏東聖誕節官網
圖／取自2022屏東聖誕節官網

圖／取自2022屏東聖誕節官網
圖／取自2022屏東聖誕節官網

圖／取自2022屏東聖誕節官網
圖／取自2022屏東聖誕節官網

⬤ 2022屏東聖誕節活動1次看(2022/11/11至2023/1/2)

·「冰世界・雪國度」開幕點燈儀式

時間：2022/11/11 17:00-18:00

·「璀璨冰山」主燈秀

時間：2022/11/11至2023/1/2 17:30-22:00(每半小時1次)

·雪廳降花(下雪)

時間：每周六、日及國定假日 18:00-22:00
燈飾「浪漫雪廳」之椰林廊道(整點鐘下雪)

·聖誕老人互動、合影、發糖果

時間：每周六、日及國定假日 18:00-22:00

·聖誕老人環遊世界－集章活動

公園內設置5處特色打卡區：日式聖誕風、韓流舞台風、歐洲雪世界、美式街頭風、加拿大楓情

·聖誕異國市集

將有約45攤異國商店及2022十大伴手禮獲選商家，於現場販賣各式美食、服飾、文創物等商品

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