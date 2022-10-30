聽新聞
test
0:00 / 0:00
南台灣下雪！「2022屏東聖誕節」11／11點亮天空，打卡15座閃亮燈飾＋免費聖誕老人拍立得，一路Chill跨年
南台灣下雪啦！不讓新北歡樂耶誕城專美於前，聖誕到屏東過也很Chill！今年「屏東聖誕節」以「冰世界・雪國度」為主題，將屏東公園打造成夢幻冰雪國度，7米高的星空聖誕樹及15座大型燈飾點亮夜晚，還能和聖誕老人互動、合影，一同走入南台灣的聖誕冰雪世界。
2022年「屏東聖誕節」將於11/11下午5點正式點燈登場，不僅有每半小時1次的「璀璨冰山」主燈秀，更有整點下雪的「浪漫雪廳」椰林廊道，還能和聖誕老人近距離互動，合影獲得拍立得照片1張，紀念意義滿分。
此外，還有「聖誕老人環遊世界－集章活動」，凡至屏東公園內的5處異國特色打卡區集滿印章，即可兌換神秘聖誕小禮品1份，好拍又好玩！也有聖誕異國市集讓你逛不停，看看街頭表演感受聖誕氛圍。
不知道怎麼安排行程？此次，屏東縣政府特別提供1日遊、2日遊、3日遊行程，直接幫你排好好，照著走輕鬆玩。
⬤ 2022屏東聖誕節活動1次看(2022/11/11至2023/1/2)
·「冰世界・雪國度」開幕點燈儀式
時間：2022/11/11 17:00-18:00
·「璀璨冰山」主燈秀
時間：2022/11/11至2023/1/2 17:30-22:00(每半小時1次)
·雪廳降花(下雪)
時間：每周六、日及國定假日 18:00-22:00燈飾「浪漫雪廳」之椰林廊道(整點鐘下雪)
·聖誕老人互動、合影、發糖果
時間：每周六、日及國定假日 18:00-22:00
·聖誕老人環遊世界－集章活動
公園內設置5處特色打卡區：日式聖誕風、韓流舞台風、歐洲雪世界、美式街頭風、加拿大楓情
·聖誕異國市集
將有約45攤異國商店及2022十大伴手禮獲選商家，於現場販賣各式美食、服飾、文創物等商品
延伸閱讀：
．真的會下雪！ 2022「新北歡樂耶誕城」11／11登場 雪寶現身最大光雕投影秀，4大燈區、8座燈橋一次看
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言