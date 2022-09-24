日本自由行前再度巡禮！全台8大「偽出國日系景點」，穿越昭和時代、品味禪風魅力

你有多久沒有出國了呢？因為疫情的關係，即使日本開放了旅遊，也只能參加旅行團團進團出。讓人十分想念那個可以輕鬆自由行，把日本當作後花園逛的時期。雖然如此，台灣與日本深厚的歷史淵源，以及台灣人對日本的熱愛，全台有許多角落其實都能感受到日本風情喔！今天就要來介紹全台八大日系景點給大家~ 一起在台灣來場偽出國吧！

北部日式景點推薦： 八拾捌茶輪番所

圖/ IG@luna_lin65

位在台北萬華的八拾捌茶輪番所是當年日本寺廟西本願寺遺跡中保存最完整的建築，店名中的「輪番所」指的是當年寺廟住持居住的地方。如今則被改造成販售台灣茶的日式茶屋，茶屋內保存著原先的建築構造，部分座位區也是日本常見的榻榻米座位。周遭都是台北的現代高樓大廈，特立獨行的八拾捌茶輪番所讓人有種瞬間來到了日本的錯覺。

八拾捌茶輪番所

地址：台北市萬華區中華路一段174號

營業時間：每日11:30-18:00

桃園日式景點推薦： 手信霧隱城

圖 IG@e77778888

桃園龍潭的手信霧隱城是間結合了武士、忍者與天狗等日本元素的觀光工廠，在兩層樓的建築中打造出了濃濃日本風情，每個角落都有值得一拍的日式造景外，還有環形劇場與點心DIY等活動。一樓的商品區除了有日本紀念品外，還有草莓大福、銅鑼燒和麻糬等日本點心讓你幫伴手禮帶回家。逛累了也有販賣咖喱飯與拉麵等日式料理的餐廳可以吃點美食休息休息。

手信霧隱城

地址：桃園市龍潭區民豐一街99號

營業時間：平日09:00-17:00；假日09:00-18:00

彰化日式景點推薦： 福澤諭吉日式商行

圖/ IG@hahaohaha

彰化鹿港小鎮上新開幕了一家日式商行「福澤諭吉」，門口的雷門、忍者與上方大大的日本老闆特別的吸睛。走進裡面則是滿滿的日本雜貨，從日本零食、糖果、泡麵到日本酒等等，琳瑯滿目的日本雜貨都在這裡買的到。一旁甚至還有用日本牛乳製成的金箔冰淇淋，思思念念日本商店的你，不妨來到福澤諭吉尋寶，說不定在這裡就能找到你愛的日本貨。

福澤諭吉日式商行

地址：彰化縣鹿港鎮成功路6號

營業時間：每日10:00-20:00

嘉義日式景點推薦： 昭和十八

圖/ IG@yi.chennnnn

有著「木都」之稱的嘉義，有許多木製日式建築。其中位在嘉義公園內的昭和十八J18，就是翻修了嘉義市史蹟資料館，翻修後成為了濃濃京都風的日式園區。昭和十八雖然需要入場費，但只要50元，而且還能全額抵消費。進入園區裡，不只有鳥居、繪馬等日式元素，還有美味的下午茶點心以及和服租借體驗，絕對讓你可以拍出各種美麗的偽出國美照。

昭和十八

地址：嘉義市東區公園街42號

營業時間：09:00-17:00；週一公休

南投日式景點推薦： 鳥居Torii

圖片來源/ IG@ling_850918

南投埔里的鳥居torii喫茶食堂，不只是間簡餐餐廳，更是間超好拍照的打卡點。鳥居torii的老闆將餐廳從裡到外都打造出濃濃日本風，除了門口的巨大鳥居外，外頭庭園的造景更是擺上了紙傘、紙鶴、繪馬與小神社等日本元素，就是要給你一秒到日本的感受。更棒的是，這裡還有和服租借服務，可以直接穿上和服拍出更有日本味的偽出國打卡照。

鳥居Torii

地址：南投縣埔里鎮公誠路86號

營業時間：週一、三 11:30-18:00；其餘時間 11:30-21:00

台南日式景點推薦： 卓也竹園町

圖/ @ReadyGo

去年年底在台南開幕的卓也竹園町，是一間由日式宿舍改建的日本茶屋。雖然小小一間，但卻是濃濃的日式庭園風格。店內不只有好吃的點心麻糬與蕨餅，也結合了藍染藝術，陳列了不少文創商品。卓也竹園町的建築本身也是個很適合拍照打卡的地方，庭院造景與木製建築都讓這個有著80多年歷史的日式建築顯得更有味道。

卓也竹園町

地址：台南市東區前鋒路119巷12號

營業時間：10:00-19:00；週二公休

台南日式景點推薦： 河童町

圖片來源/ @ReadyGo

安平新開的日式小店河童町，接手了原先炸雞洋行的店址，保留了原有的外牆與內部的小庭園，並將內部改建成可以入內的伴手禮區。再利用了側邊的空地製造出日本街頭的樣貌，小小一家店卻處處都是超好拍的打卡點。有著可愛河童招牌與日本街道造景的河童町，骨子裡賣的其實不是日本小吃，而是安平的特色伴手禮：蝦餅。這裡除了一般的油炸蝦餅外，也有改良後的非油炸蝦餅與河童仙果，特殊的口感值得試試。

河童町

地址：台南市安平區安北路207號

營業時間：平日11:00-19:00；假日10:00-19:00

花蓮日式景點推薦： 吉安慶修院

圖片來源/ @ReadyGo

花蓮吉安鄉的吉安慶修院是全台保存最完整的日本寺廟，早期作為移民村的吉安鄉，在日治時期有許多來自日本吉野川沿岸的移民，吉安慶修院就為了安定這些移民的思鄉之情所建的日本寺廟。寺廟裡有著遠從四國島上請來的石佛，來到這裡除了參拜，求籤詩和御守外，這裡也有提供浴衣租借體驗，不用出國就能在這體驗日本的參拜文化囉!

吉安慶修院

地址：花蓮縣吉安鄉吉安村中興路345-1號

營業時間：週二至週日8:30~17:00 (星期一休館)暑假春節不休館期間將提前公告

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