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夢想中的學餐也好想要！ 長榮大改造「IKEA時尚風」學生餐廳 網加碼敲碗IKEA瑞典餐廳進駐

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／翻攝自長榮大學粉專
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超級夢幻的學餐，讓人也好想要呀！ 迎接開學季，長榮大學將學生餐廳搖身一變「IKEA時尚風」，結合IKEA的永續理念，打造舒適明亮的用餐環境，有素色長桌、高腳椅吧檯區、美麗植栽、沙發休憩區，美得令人眼前為之一亮！

來自瑞典的家具品牌IKEA深獲台灣人喜愛，現在不只民眾能將家裡佈置成IKEA風格，連學校都能實踐改造。長榮大學的地下室學生餐廳，近日公布與IKEA聯手打造「時尚風永續生活場域」，揮別過往的灰暗印象，採用IKEA系列家具，以北歐及現代風格設計，利用綠色植栽、竹製品及圖案裝飾等自然元素，再搭配各式材質及造型的燈光，翻新學餐讓師生擁有更舒適明亮的用餐環境，照片一出引起網友直呼「太美了」。

圖／翻攝自長榮大學粉專
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圖／翻攝自長榮大學粉專
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從長榮大學最新分享的照片中可見，學餐的桌面以木頭或素色長桌為主，牆面和燈具也都重新設計，更有較高的吧檯區、沙發區供休憩，整體環境除可用餐外，也可看書、三五好友小聚、團體討論或開會、喝咖啡及下午茶，看起來十分舒適。

網友們和學校歷屆校友們見此改造，紛紛回應「好美，跟以前差好多」、「天啊~母校變得美的」、「也太美，我應該要晚幾年畢業的」，更有人敲碗「希望IKEA的餐食也能進駐」沒想到成功獲校方回應「Make a wish（許願）」，或許有朝一日連餐食供應都能跟進瑞典餐廳風味。

圖／翻攝自長榮大學粉專
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