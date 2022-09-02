Cosplay變裝免費玩六福村！年度「墓碑鎮」萬聖活動回歸，還有喪屍遊行超吸睛

六福村年度最狂最恐怖的萬聖節活動即將於9月正式回歸！上百顆頭的「嗜血骷髏山」與恐怖墓園保證驚嚇指數破表，現在高中大專院校與社會團體只要Cosplay變裝，還能指定時段免費入園喔！

圖／六福村主題遊樂園提供

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六福村至2017年開始每年都會舉辦萬聖節「墓碑鎮」活動，希望透過萬聖節氛圍創造商機。而這回挑戰歷屆「恐怖尺度」最狂，直接驚悚升級，像是擁有百顆骷髏頭的「嗜血骷髏山」、號稱最毒蜘蛛后的「恐怖墓園」還有滿滿的「傑克南瓜園」。

圖／六福村主題遊樂園提供

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不僅如此，狂歡趴則有最熱鬧的「百鬼喪屍大遊行」，將有機會親窺地獄大惡龍與遊行表演喔。另外「萬人猛鬼大聚集」則是廣邀遊客一起Cosplay，不論鬼妝或是扮演與鬼相關的人物都可以，現在高中與大專院校或社會團體揪團報名，並於指定時段參加，就能享有「0元免費入園」好康喔！

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至於關於活動票價，此次萬聖活動預售票每個人只要599元，還能免費獲得邪惡Renee鬼娃贈品喔！活動將於9月9日至11月20日間舉行，超狂以鬼為靈感的「惡靈餐廳」也於即日起開放預訂，快揪團一起「驚悚」玩六福村吧！更多消息請上官網查詢。

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