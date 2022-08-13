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「野菜靈獸」出沒！鹿野高台與鐵花新聚落 立體AR手繪熱氣球帶回家

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圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供
圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供

鹿野高台「獸夠了！臺東野菜時尚狂想曲」貨櫃屋。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供
鹿野高台「獸夠了！臺東野菜時尚狂想曲」貨櫃屋。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】在台東鹿野高台舉辦第12年的台灣國際熱氣球嘉年華，每年都吸引了大量的人潮，不僅邀請到國內外熱氣球輪番上陣，今年別出心裁與快樂媽咪工作團隊合作，加上致力於3D動作遊戲娛樂品牌開發超過20年經驗的昱泉國際合力開發，讓野菜與熱氣球完美結合，推出「台東野菜時尚狂想曲」，以最夯的熱氣球及臺東限定的野菜為主題，開發「立體AR手繪熱氣球」，8月15日前可至鹿野高台尋找「獸夠了！臺東野菜時尚狂想曲」貨櫃屋，或參加8月12至14日在鐵花新聚落周末快閃，就可擁有專屬「立體AR手繪熱氣球」帶回家，有機會一起跨時空體驗放飛熱氣球。

▲立體AR手繪熱氣球。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供
▲立體AR手繪熱氣球。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供

臺東縣政府表示，因為疫情，國人無法自由進出國門，台東成為島內旅遊的首選，金剛大道、伯朗大道、太麻里櫻木平交道、三仙台、加路蘭海岸、小野柳、都歷沙灘、初鹿牧場、鐵花村音樂聚落、知本溫泉，以及熱氣球嘉年華的主場-鹿野高台等多不勝數。

如此豐富的自然資源，不只是聚集了觀光的人氣，同時也代表著台東多彩且豐富的商機。 交觀處指出，「獸夠了 台東野菜時尚狂想曲」是一個結合科技，人文，時尚的概念，取材了熱氣球嘉年華的各項元素、台東的野菜文化，更創造出5隻可愛又獨特的靈獸－酷啦牛KulaKula、花生糖Candy、慢飽獅Bumba、呼旺虎Wonky、支吾豬BluBlu，象徵台東豐厚的自然資源。

▲「獸夠了」遊戲app，巧妙結合了台東，野菜，熱氣球。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供
▲「獸夠了」遊戲app，巧妙結合了台東，野菜，熱氣球。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供

首款開發出的「獸夠了」遊戲app，巧妙結合了台東，野菜，熱氣球，還有餵靈獸吃野菜的遊戲，透過一顆顆「立體AR手繪熱氣球」，讓每一個擁有手繪熱氣球的球友們，不管在台東，還是台灣的各個角落，都能跨時空地體驗到台東的風情，以及放飛熱氣球的實境體驗。

此外，此次更結合蝦皮購物跨界夥伴聯盟概念，祭出「蝦幣享優惠！即日起上蝦皮購物，即可以2蝦幣兌換AR熱氣球$30優惠」的合作，鼓勵會員們透過兌換優惠，來台東共襄盛舉。

▲親手繪製專屬的立體熱氣球。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供
▲親手繪製專屬的立體熱氣球。　圖：臺東縣政府交通及觀光發展處／提供

這次的「立體AR手繪熱氣球」是一款非常值得存留的紀念球。除了可以手繪創作自己的熱氣球，以及結合AR技術跨時空體驗以外，原始包裝上的每一個元素都代表著台東－藍天、星空、蕨類、綠植、繁花、太陽，還有因為這些元素帶來的的富饒商機（金幣）。

5隻野菜靈獸中，最能代表商機＆財富的，非黃澄澄/金閃閃的慢飽獅Bumba莫屬了。慢飽獅提倡慢慢吃，細細嚐，不只要這樣對待餐桌上美味的佳餚，更要用一樣的態度細細品味台東的好山好水以及豐富的資源，透過「獸夠了」＆「慢飽獅」，希望可以把珍貴的原住民文化與傳統資產不只在台東土地上繼續豐饒，未來更希望有機會整合網路的資源，帶到全台，甚至國際。

「2022台灣國際熱氣球嘉年華」- 獸夠了 台東野菜時尚狂想曲，8/15 前每日下午4點30分到7點30分，歡迎來到鹿野高台「獸夠了」最美貨櫃，或是8/12-8/14晚間6點到9點30分週末快閃活動，歡迎來鐵花音樂新聚落波浪屋6號櫃旁空地，一起來尋找「獸夠了」& 吶喊「獸夠了」＆發現台東慢商機，也可加入＆追蹤「獸夠了」facebook 粉絲頁（https://bit.ly/3OrzX0P）。

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