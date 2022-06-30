不輸台南殭屍展！ 探全台最知名「民雄鬼屋」窒息式沉浸體驗，陰森場景讓人從頭涼到腳
覺得台南美術館的「殭屍展」太遠、太多人嗎？也想體驗驚嚇指數的北部朋友別心急，科教館把知名度最高的「民雄鬼屋」搬來台北讓大家探險，窒息式的沉浸恐懼，讓這個夏天，好像有點冷…
「民雄鬼屋實境體驗特展」是與7月底將上映的電影「民雄鬼屋」聯名的體驗特展，結合了最新的5G科技，如擴增實境、指向性音波、浮空投影等技術，以及電影中演員使用過的道具、讓心臟差點跳出來的窒息式沉浸恐懼場景，都完整在特展中呈現，讓大家身歷其境，探測心裡恐懼的臨界點。
展場分為A、B兩館，A館為「禁忌深淵」，把電影「民雄鬼屋」的戶外場景搬來，一秒走進竹林、公墓，直搗校園泳池的無頭命案傳說。B館是「穿梭陰陽」，是以民雄古宅為主體，帶觀眾走過古宅深井、祭壇、算命間等，跟著失語的亡靈、一步步找出真正的兇手。
到7/3之前，入場還有抽獎活動，在現場跟任一特展海報或視覺拍照，於個人臉書上，公開照片、打卡，並加上心得，然後在活動貼文下方留言一句推薦文，就可以參加抽獎。最後提醒大家，踏入鬼屋大門後「不要回頭、不要吹口哨」，也不要「打鬼」，不然會被請出場唷，快趁著還沒農曆七月鬼門開之前來體驗吧！
民雄鬼屋實境體驗特展
地點：國立臺灣科學教育館（台北市士商路189號七樓）東側特展區
日期：6月25日至9月11日10:00-18:00（展期無休）
票價：雙館票399元、單館票220元、電影組合套票599元
注意事項：
12歲以下兒童不能入場
請勿破壞場景道具。
禁止碰觸現場人員，違者將立即停止體驗，更可能被請出場外且無法退費。
中途若不適，可隨時舉手、揮手放棄，展場同時會全程錄影監視、確保安全。
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