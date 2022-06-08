原來彰化這麼多牧場！彰化8處「觀光牧場+休閒農場」 與萌萌動物相伴一整天

彰化農場推薦

彰化牧場推薦 | 發覺自己居住的彰化縣是個牧場富翁縣市，很多牧場都有開放讓消費者參觀以及購買自家牧場商品，精選八家牧場跟觀光農場，假日就帶小朋友到牧場餵牛吃草，順便吃個美味鮮奶霜淇淋。

彰化觀光牧場農場

觀光牧場

1.岡聯牧場

2.泳霖牧場

3.大山牧場

4.禾家牧場

休閒農場

5.今夜星辰休閒農場

6.魔菇部落生態休閒農場

7.琉璃仙境休閒農場

8.桂園自然生態農場

岡聯牧場

岡聯牧場是一處路邊牧場，就在秀水番花路旁，岡聯牧場創立於民國59年，從一開始僅有飼養兩頭牛到現在整個牧場上百頭的牛隻，牧場還提供自有品牌鮮乳於門市販售，販售區內還有許多自製鮮乳烘焙品：鮮奶饅頭、包子、奶酪、乳酪蛋糕等。

岡聯牧場有提供牧草可以餵牛，也是不少學校戶外教學的場所，可以帶小朋友來餵牛，還能到小賣部買鮮乳商品，聽說鮮乳吐司跟布丁很好吃，廣受好評。

岡聯牧場

營業時間：09:30~19:30

電話：04-768-0898

店址：彰化縣秀水鄉番花路235之1號

泳霖牧場

泳霖牧場位於番花路跟秀水正興巷交會處，是我以前上班必經的路途，泳霖牧場裡販售的奶酪跟冰淇淋香濃，風味不錯，有不少在地人支持，民國61年是農耕的第一代經營者，後來投入酪農產業，開始畜養乳牛，並製作乳製品而且現已轉型成觀光牧場。

區裡有提供牧草餵乳牛的體驗，在互動區可買一把10元的牧草餵小牛。

泳霖牧場

地址：彰化縣秀水鄉正興路206號

營業時間：07:00~19:00

電話： 04-768-9855

大山牧場

大山牧場入園免門票，腹地不大，不過還是吸引很多人帶小朋友來玩，牧草兩把50元可以餵牛，也可以餵小牛喝奶！小火車需要另外付費遊玩，可以吃霜淇淋、奶酪、火鍋。

裡頭販售的就是一些鮮乳製品、饅頭、牛奶、鮮奶飲品、炸物、小火鍋等。餵牛吃牧草則是給小朋友玩的體驗，牛奶霜淇淋好吃濃郁。

大山休閒牧場

營業時間：09:30~18:30

電話：04-786-9703

地址：彰化縣花壇鄉灣福路60巷13弄13號

銀行山禾家牧場

禾家牧場位於花壇近彰化市的139縣道旁，是許多遊客假日最喜歡的免費景點之一！全家大小來吃個霜淇淋、喝杯咖啡，讓小朋友餵餵牛兒，也會增進親子互動喔~雖然禾家牧場腹地感覺小了一些，不過還是好多遊客聚集在這裡吃冰同樂。

免費參觀，也可以買牧草餵小牛，旁邊有賣自製的霜淇淋、鮮奶、饅頭等商品，螞蟻爸很喜歡這家霜淇淋。

銀行山禾家牧場

地址：彰化縣彰化市石牌里田坑路二段180號

電話：04-7385656

營業時間：07:30~18:30(六日06:30~18:30)

今夜星辰休閒農場

位於彰化市跟芬園交界處的今夜星辰農場，以可愛的動物為主打，還有乾淨漂亮的園區為名，農場造景布置相當可愛好拍，是一個假日很適合情侶約會或是帶小朋友來看小物物的地方！

這裡園區腹地很寬廣，可以玩很久，也有提供餐點跟飲品，帶小朋友來玩會玩得很開心。

今夜星辰休閒農場

電話：0952-658678

地址：彰化縣彰化市石牌路一段428號

營業時間：10:00-19:00(週二公休) 09:00-20:00(星期六日)

魔菇部落生態休閒農場

彰化埔心的魔菇部落生態休閒農場就在76快速道路下方旁，由蕈優生物科技打造的生態休閒農場，除了讓民眾多了一處遊樂之地，還可體驗種菇DIY、菇菇餅乾DIY、PIZZA DIY、神農美食饗宴、大草原、小火車等園區設施，適合親子共遊。

種菇DIY。雙手先噴上酒精，首先將培養並帳出菌絲的菌包，將木屑用雙手剝散再放入罐子裡，壓至緊實，帶回家後可觀察從白色菌絲到長成黃金菇的階段，並且可以採收烹飪食用喔。

魔菇部落生態休閒農場

電話：04-852-1898

營業時間：10:00~17:30(週一、週二休園)

地址： 彰化縣埔心鄉埤腳村柳橋東路829號

琉璃仙境

琉璃仙境是位於彰化員林市近郊的合法休閒農場，原本是員林蜀葵花跟婚紗基地，規劃打造成為休閒農場，並增加美食餐飲、戶外婚禮宴會以及婚紗基地的服務，現場還有餵食錦鯉跟餵小羊體驗、兒童沙坑，讓小朋友玩的不亦樂乎。

琉璃仙境

電話：04-837-3888

營業時間：平日10:00~18:00、09:30~22:30六、09:30~18:00日

地址：彰化縣員林市香山路87號之11

桂園自然生態農場

桂圓農場轉型為觀光跟教育生態農場後，很多學術界跟電視節目都來採訪，成功研發了不少彩色蛋跟健康食品，園區裡有販售蛋品，手工蛋捲、滴雞精、烏骨雞蛋麵等多項商品。

桂園自然生態農場

電話：04-865-0823

營業時間：09:00~17:00

地址：彰化縣埔鹽鄉好金路3巷27-3號

文章來源：螞蟻幫的櫥櫃 FB：螞蟻幫的美食旅行

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