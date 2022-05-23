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高雄戲水趣！ 愛河玩水範圍再延伸 開放至「愛河之心」

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民眾參與愛河水域航行體驗。　圖：高雄市政府觀光局／提供
民眾參與愛河水域航行體驗。　圖：高雄市政府觀光局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】炎炎夏日，玩水消暑！高雄愛河個人航行的範圍即日起再擴大囉，民眾可下水的範圍從先前的治平橋延伸到愛河之心！民眾只需掃描岸邊告示牌的QR CODE上網登記，就可於6時至19時，從事非動力浮具的水域遊憩活動，由愛河舊鐵橋（輕軌橋）一路航行到愛河之心，為即將到來的炎炎夏日做好玩水準備！

愛河已經是國內外遊客來台灣必遊的景點，兩岸的河岸風情和特色小店，不分日夜都吸引遊客前往遊玩！為了讓民眾能夠以更多元的遊憩方式親近愛河，2020年11月，高雄市政府觀光局舉辦「還河於民-愛河親水派對」，高雄市長陳其邁也宣布把愛河「還河於民」，兩周的活動就吸引上萬民眾到愛河畔參加活動，共同迎接愛河開放；2021年1月，基隆市長林右昌也率領基隆市府團隊來到愛河體驗及實地了解，以做為基隆田寮河未來發展水域活動之借鏡。

▲高雄市陳其邁市長及基隆市林右昌市長，在愛河體驗獨木舟航行。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲高雄市陳其邁市長及基隆市林右昌市長，在愛河體驗獨木舟航行。　圖：高雄市政府觀光局／提供

▲愛河夜間航行觀賞兩岸風光。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲愛河夜間航行觀賞兩岸風光。　圖：高雄市政府觀光局／提供

而在經過兩次範圍擴大，愛河舊鐵橋（輕軌橋）－愛河之心總長5.7公里的河道可從事立式划槳、獨木舟、風浪板、泛舟艇等手划船浮具，以及水上腳踏車、非動力天鵝船、非動力傳統舟艇、非動力風帆、遙控帆船等。 這樣的河道長度不論是航行體驗，或是中都愛河濕地的生態觀賞都很有幫助，可吸引更多玩家和遊客，讓還河於民再次升級！

▲520開放到愛河之心水域。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲520開放到愛河之心水域。　圖：高雄市政府觀光局／提供

台灣開放水域聯盟南部召集人吳國維也讚許，高雄市政府對於愛河水域的開放非常積極，有助於民眾更親近水域，希望全國各級單位也能夠更重視水域開放，落實台灣向海致敬的崇高理念。

高雄科技大學海洋休閒管理系高興一副教授也表示，目前學校以六合截流站為教學基地，非常樂見這次的水域範圍擴大，讓學生和遊客能夠航行更遠，有助於教學和遊客水域體驗。

為保護遊客安全，愛河舊鐵橋（輕軌橋）－七賢橋間每50公尺間距內，以及七賢橋－愛河之心間每75米間距內，皆設置有救生圈，觀光局並已設置2座浮動碼頭供遊客下水，分別位於中正橋與七賢橋間河東路側及高雄橋與中正橋間河西路側，亦設置願景橋北側樓梯。

▲水域航行觀賞愛河水岸生態。　圖：高雄市政府觀光局／提供
▲水域航行觀賞愛河水岸生態。　圖：高雄市政府觀光局／提供

觀光局今年10月將在願景橋及愛河之心，新增兩座浮動碼頭，提供玩家更優質安全的下水遊憩環境。另外高雄市政府運發局為了推廣愛河水域，已停辦2年的高雄愛河端午龍舟嘉年華今年將盛大舉辦，5/28-29、6/3，在愛河水域有市民龍舟、SUP體驗活動，6/3-6/5有龍舟拔河賽及傳統、競技龍舟直道競速等賽事，歡迎遊客及市民一起前往體驗愛河水域遊憩！

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