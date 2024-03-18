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富邦金控攜手萬金石馬拉松 號召跑者Run For Green™

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富邦集團董事長蔡明忠首度參與萬金石馬拉松路跑，帶來Run For Green™倡議計畫，要號召跑者一起用跑步的公里數，為地球來種樹。圖／紅樹林有線電視提供
富邦集團董事長蔡明忠首度參與萬金石馬拉松路跑，帶來Run For Green™倡議計畫，要號召跑者一起用跑步的公里數，為地球來種樹。圖／紅樹林有線電視提供

富邦金控不僅鼓勵儲蓄，更支持體育結合永續為地球存本。昨(17)日盛大開跑的新北市萬金石馬拉松，富邦集團董事長蔡明忠首度參與萬金石馬拉松路跑，除了感受賽道沿途美麗海岸風光，也帶來Run For Green™倡議計畫，要號召跑者一起用跑步的公里數，為地球來種樹。

富邦集團董事長蔡明忠說，過去就一直想參與萬金石馬拉松，今年總算來體驗萬金石馬拉松路跑的路感，感受到沿途賽道的優美風景，可以說是全亞洲最美的馬拉松賽事。而路跑能讓身心健康，為此富邦金控也希望透過運動結合永續讓地球變健康，透過Run For Green™倡議計畫，號召跑者參與萬金石馬拉松等四大馬拉松賽事，積路跑里程，每跑40公里富邦就為地球種下一棵樹。

從2021年開始富邦金控推動Run For Green™倡議計畫，攜手台灣四大馬拉松賽事，台北馬拉松、高雄富邦馬拉松、新北萬金石馬拉松及田中馬拉松，預計5年內要為台灣種下10萬棵樹，目前參與跑者累積21.3萬人次，有超過5.6萬人次獲得領樹資格。

此外，今年萬金石馬拉松賽事現場，富邦金控延續Run For Green™主題區，跟上社群平台限時動態風潮打造動態霓虹光牆拍照區，以及設置太陽能充電座，提供跑者免費充電服務，另外攤位現場還有減碳互動遊戲，與贈送台灣百合原生種子活動，讓跑者除了參與萬金石馬拉松欣賞最美海岸風光外，更能夠在富邦攤位收穫滿滿永續知識與能量。

富邦金控 萬金石馬拉松 路跑

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