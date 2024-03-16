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萬金石馬拉松明開跑 各國好手天燈祈願

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
新北市體育局昨邀請6位國際菁英好手，及國內長跑好手謝千鶴（右二）在天燈上寫下對自己的期許。記者江婉儀／攝影
新北市體育局昨邀請6位國際菁英好手，及國內長跑好手謝千鶴（右二）在天燈上寫下對自己的期許。記者江婉儀／攝影

2024新北市萬金石馬拉松17日正式開跑，新北市體育局昨辦歡迎會，邀請6位國際菁英好手，及國內長跑好手謝千鶴彩繪天燈寫下對自己的期許，以在地文化體驗方式讓各國選手交流，同時預祝萬金石馬拉松圓滿順利。

新北市副市長劉和然表示，中華民國田徑協會為萬金石馬拉松邀請來自肯亞、衣索比亞、南非等共12名、世界排名前84名的菁英跑者參賽，讓國內跑友們能與國內外菁英跑者一起跑上台灣最美麗的賽道，體驗萬金石獨有的海風及熱情的加油團。

來自南非的選手Stephen MOKOKA去年在大阪馬拉松以2小時6分42秒創下個人最佳成績。他說，這是第一次來台，很喜歡台灣這個地方跟美食，有南非朋友事先提醒要注意台灣天氣可能很熱，會保持最好狀態。

謝千鶴說，9年前就想報名參賽，但因家裡有事沒有參加，剛好萬金石賽事時間，人都在國外比賽，這次終於有機會參與，自己是南部人比較怕冷，也已把所有裝備都準備好，要享受萬金石賽道，願望是「順利完賽，取得佳績」。

體育局補充，萬金石是國內外跑者爭相報名、每年必朝聖的馬拉松之一，今年賽事聚集來自26個國家及地區、1萬1千名跑者參賽，國內菁英也包括首次挑戰萬金石的謝千鶴，及今年身兼掛牌嘉賓的「印帝」周庭印等人。

菁英 馬拉松

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