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路跑／萬金石馬拉松17日開跑 地主好手謝千鶴隔10年再戰

中央社／ 台北15日電
2024萬金石馬拉松國內好手謝千鶴首次挑戰。大會提供
2024萬金石馬拉松國內好手謝千鶴首次挑戰。大會提供

2024年萬金石馬拉松將於17日開跑，台灣長跑女將謝千鶴今天和邀請來的菁英跑者一起亮相，並寫下「彩繪天燈」祈願。謝千鶴表示，相隔10年才又參加萬金石，心中期待又緊張。

萬金石馬拉松是台灣首場由世界田徑總會認證的金標籤賽事，今年邀請來自肯亞、衣索比亞、南非等共12名、世界排名前84名的菁英跑者參賽，共有1.1萬名跑者共襄盛舉。

台灣女子長跑名將謝千鶴，今天也代表地主出席賽前記者會，她在接受中央社訪問時提到，自己上一次參加萬金石已經是2014年的事，而且當時只是參加的是半馬，這次是首度參加全馬。

謝千鶴透露，現在萬金石的路線已經改了很多，「所以我也非常期待，只是聽說在距離終點前5公里左右有個魔鬼上坡會很難跑，雖然心裡已經做足準備，但應該還是會有很大的挑戰。」

萬金石馬拉松男子組的大會紀錄是由來自肯亞的齊布薩（Mathew Kipsaat）在2019年以2小時11分17秒的成績創下，而這次首度來台的蓋布瑞尤漢納斯（Adeladlew Mamo Gebreyohannes），具有2小時5分12秒的實力。

中華民國田徑協會理事長葉政彥在致詞時表示，萬金石是台灣最高等級馬拉松賽事，已經成為全球菁英選手想要挑戰的聖地，「很高興每年都可以和新北市政府密切合作，今年希望所有參賽選手都可以締造個人最佳成績。」

田徑 萬金石馬拉松

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