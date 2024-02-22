路跑／法院駁回私生子母親申請 馬拉松世界紀錄跑者如期國葬

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聯合新聞網／ 綜合報導
馬拉松世界紀錄保持人基普圖姆，日前車禍意外身亡。 美聯社
馬拉松世界紀錄保持人基普圖姆，日前車禍意外身亡。 美聯社

去年才在芝加哥馬拉松以2小時0分35秒改寫男子馬拉松世界紀錄的肯亞長跑明星基普圖姆（Kelvin Kiptum），日前傳出發生車禍不幸離世的消息，令國際田徑界都為之惋惜，雖意外跳出一名女子聲稱自己生下基普圖姆孩子，已一歲7個月，向法院申請暫停下葬來驗明親子關係，但肯亞方面仍宣布，在當地時間23日舉行國葬儀式。

年僅24歲的基普圖姆，過去兩年頻頻向男子馬拉松世界紀錄發起挑戰，包括在去年倫敦馬他就跑出2小時01分25秒的紀錄，創下男子馬拉松史上第二快的紀錄，而在10月登場的芝加哥馬拉松他更一舉衝出2小時0分35秒的成績，成功改寫世界紀錄；各界都均認為他有機會跑進兩小時內，可望為人類歷史寫下一項偉大的成就，可惜今年2月11日一場車禍意外，讓人類挑戰這項進程也能要再延後不少時間。

基普圖姆身故，不僅令國際田徑界為之惋惜，肯亞也是舉國哀悼，在車禍鑑定告一段落，證實他死於頭部外傷後，開始規劃禮事宜；只是，有一名22歲女子跳了出來，向法院申請暫停下葬，因為自己曾為基普圖姆生下一個孩子，不過，最終法院駁回申請，讓基普圖姆如期下葬。基普圖姆過世後，留下遺孀及兩個孩子，將獲得遺產。

肯亞田徑協會宣布，因應總統出席的時間，葬禮將提前一天舉行，協會該日也將停止辦公一天。

肯亞 芝加哥 車禍 運動 馬拉松

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