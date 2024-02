路跑／法院駁回私生子母親申請 馬拉松世界紀錄跑者如期國葬

去年才在芝加哥馬拉松以2小時0分35秒改寫男子馬拉松世界紀錄的肯亞長跑明星基普圖姆(Kelvin Kiptum),日前傳出發生車禍不幸離世的消息,令國際田徑界都為之惋惜,雖意外跳出一名女子聲稱自己生下基普圖姆孩子,已一歲7個月,向法院申請暫停下葬來驗明親子關係,但肯亞方面仍宣布,在當地時間23日舉行國葬儀式。

年僅24歲的基普圖姆,過去兩年頻頻向男子馬拉松世界紀錄發起挑戰,包括在去年倫敦馬他就跑出2小時01分25秒的紀錄,創下男子馬拉松史上第二快的紀錄,而在10月登場的芝加哥馬拉松他更一舉衝出2小時0分35秒的成績,成功改寫世界紀錄;各界都均認為他有機會跑進兩小時內,可望為人類歷史寫下一項偉大的成就,可惜今年2月11日一場車禍意外,讓人類挑戰這項進程也能要再延後不少時間。

基普圖姆身故,不僅令國際田徑界為之惋惜,肯亞也是舉國哀悼,在車禍鑑定告一段落,證實他死於頭部外傷後,開始規劃禮事宜;只是,有一名22歲女子跳了出來,向法院申請暫停下葬,因為自己曾為基普圖姆生下一個孩子,不過,最終法院駁回申請,讓基普圖姆如期下葬。基普圖姆過世後,留下遺孀及兩個孩子,將獲得遺產。

肯亞田徑協會宣布,因應總統出席的時間,葬禮將提前一天舉行,協會該日也將停止辦公一天。

Athletics Kenya offices will be closed on Thursday and Friday in honor of the late Kelvin Kiptum. Kelvin will be laid to rest on Friday, February 23, 2024 in Chepkorio Village, Elgeyo Marakwet. The normal office operations resume on Monday Feb 26, 2024. pic.twitter.com/6h46qBDhpU