越籍偷渡客氾濫 監委憂國安危機

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北報導
這幾年偷渡事件頻傳，海巡去年八月在屏東枋寮攔截了一艇搭載十九名偷渡客欲伺機搶灘上岸的動力橡皮艇，並移送偵辦。圖／第8巡防區提供
這幾年偷渡事件頻傳，海巡去年八月在屏東枋寮攔截了一艇搭載十九名偷渡客欲伺機搶灘上岸的動力橡皮艇，並移送偵辦。圖／第8巡防區提供

西部海岸去年二月至四月出現多具不明浮屍，監察委員葉大華、浦忠成昨天表示，近五年查獲偷渡外來人口高達一一二八人，又以越南籍為大宗，偷渡集團突破岸際巡防情況嚴重，海巡署移民署、警政署等執法機關未能有效防制偷渡，將成人口販運黑數及治安隱憂，不過，監察會並未糾正行政院，僅是「促請」行政院正視移工政策失衡衍生之偷渡問題，以壓制人蛇集團氣焰。

監委指出，海巡署在去年二月浮屍案發生前，未就查緝海上偷渡案件提報行政院「查緝走私偷渡聯繫會報」，且海洋委員會曾建議成立情資連繫平台，但各查緝機關竟以有違偵查不公開為由反對，顯然忽視人蛇集團源源不斷偷渡大批越南籍人士來台，結合在台的越南社群團體，形成跨國分工網絡等犯罪模式，恐成國安顧慮。

監委表示，受矚目的十四名越南籍偷渡人士海上浮屍案，經移民署查核，其中十三人分別有逾期停留、非法工作及失聯移工等紀錄，七人有偷渡來台紀錄，可見越南偷渡者多為曾在台工作的失聯移工。根本原因是我國勞動市場供需不平衡，但近年來勞動部與海巡署、移民署對於如何減少偷渡誘因，基於各自立場，意見分歧並無共識，必須檢討改進。

越南偷渡客 經大陸闖台灣 製表／政治中心
越南偷渡客 經大陸闖台灣 製表／政治中心

監委指出，越南籍偷渡人口居高不下，與在台越南社群具團結排外特性且已形成相當規模，並發展出地下匯兌及仲介等協力網絡，移民署執法人力仍未隨移工引進人數同比例增加，執法人力疲於奔命查處失聯移工，嚴重排擠對於外來人口之人流及安全管理職務，行政院實應及早因應移民署人力不足困境。執法機關則應提升裁罰速度並加重裁罰額度，從速扣船、扣照及加長扣船、扣照期間，並落實相關驗船作為，杜絕船隻改造密艙。

葉大華表示，越南移工對我國法令遵守程度不足、失聯比率過高、偷渡情形氾濫，本應由越南政府負起責任，但越南政府對於跨國執法合作及情資交流的態度消極，查緝機關建議將防制偷渡提升為與越南勞政單位談判的重要議題，採包裹式國對國談判。行政院應研議如何透過政府力量，促越方正視並共同謀求具體改善之道。

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