越籍偷渡客氾濫 監委憂國安危機

西部海岸去年二月至四月出現多具不明浮屍，監察委員葉大華、浦忠成昨天表示，近五年查獲偷渡外來人口高達一一二八人，又以越南籍為大宗，偷渡集團突破岸際巡防情況嚴重，海巡署、移民署、警政署等執法機關未能有效防制偷渡，將成人口販運黑數及治安隱憂，不過，監察會並未糾正行政院，僅是「促請」行政院正視移工政策失衡衍生之偷渡問題，以壓制人蛇集團氣焰。

監委指出，海巡署在去年二月浮屍案發生前，未就查緝海上偷渡案件提報行政院「查緝走私偷渡聯繫會報」，且海洋委員會曾建議成立情資連繫平台，但各查緝機關竟以有違偵查不公開為由反對，顯然忽視人蛇集團源源不斷偷渡大批越南籍人士來台，結合在台的越南社群團體，形成跨國分工網絡等犯罪模式，恐成國安顧慮。

監委表示，受矚目的十四名越南籍偷渡人士海上浮屍案，經移民署查核，其中十三人分別有逾期停留、非法工作及失聯移工等紀錄，七人有偷渡來台紀錄，可見越南偷渡者多為曾在台工作的失聯移工。根本原因是我國勞動市場供需不平衡，但近年來勞動部與海巡署、移民署對於如何減少偷渡誘因，基於各自立場，意見分歧並無共識，必須檢討改進。

越南偷渡客 經大陸闖台灣 製表／政治中心

監委指出，越南籍偷渡人口居高不下，與在台越南社群具團結排外特性且已形成相當規模，並發展出地下匯兌及仲介等協力網絡，移民署執法人力仍未隨移工引進人數同比例增加，執法人力疲於奔命查處失聯移工，嚴重排擠對於外來人口之人流及安全管理職務，行政院實應及早因應移民署人力不足困境。執法機關則應提升裁罰速度並加重裁罰額度，從速扣船、扣照及加長扣船、扣照期間，並落實相關驗船作為，杜絕船隻改造密艙。

葉大華表示，越南移工對我國法令遵守程度不足、失聯比率過高、偷渡情形氾濫，本應由越南政府負起責任，但越南政府對於跨國執法合作及情資交流的態度消極，查緝機關建議將防制偷渡提升為與越南勞政單位談判的重要議題，採包裹式國對國談判。行政院應研議如何透過政府力量，促越方正視並共同謀求具體改善之道。