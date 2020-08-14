她秀度假編織風耳環 男友不解：為什麼耳朵要掛鳳梨片？
很多女生常抱怨男友不懂時尚，女孩熱愛的單品，在他們眼中都成了奇怪的存在。譬如夢幻蕾絲常被說像「窗簾」、寬褲是「阿嬤的褲子」、小碎花是「阿嬤的床單」、吊帶褲是「水電工」或「農夫」、長版T洋裝是「睡衣」...總讓女生覺得超無奈。有位女網友戴上心愛的耳環，卻遭男友恥笑像「鳳梨」，她把照片PO上臉書社團取暖，結果也笑翻眾人。
女網友在爆怨公社貼出美美的照片，「明明就是度假編織風的耳環，被男友說是鳳梨片」...她感到很疑惑問：「真的這麼像嗎？」
PO文一出，網友一面倒說很像。「很好看，夏天的感覺」、「是誰住在深海的大鳳梨裡...」、「過年打牌必備」、「靈感來自鳳梨片？」因為真的太像，網友留言也歪樓變食物討論區。「不要玩食物」、「肚子餓...戴完還可以拿下來吃」、「左耳鳳梨，右耳蝦球，可能會造成一股風潮！」、「加苦瓜跟山雞熬湯，謝謝」、「好吃的鳳梨干」。
有網友問還有別的食物嗎？原PO也分享了超可愛的麵包耳環。原PO也幽默謝謝網友熱烈回應，「最近可能鳳梨罐頭跟鳳梨乾要大賣了！」
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