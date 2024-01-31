淨零碳排 重電躍國際舞台

【文／戴海茜】

全球重電設備需求上升，基礎設施升級、能源需求增加及再生能源滲透率提高，重電業把握絕佳的機會，在國內練兵後，已放眼海外市場商機。

氣候變遷加劇及科技高速發展帶來的能源危機，讓各國政府正視，並於2022年「第27屆聯合國氣候變遷大會」（COP27）呼籲各國透過技術創新與貿易合作等方式，以提高減碳力道並達成淨零排放。

截至2023年9月，全球已有超過189個國家宣示淨零碳排（Net Zero Emission）目標。減碳、能源轉型及ESG已成為各國政府與產業永續發展的目標。

台灣於2022年3月公布「台灣2050淨零排放路徑及策略」，目標從2019年溫室氣體淨排放量265.62百萬公噸二氧化碳，至2050年淨零。

為達成淨零碳排目標，電氣化成為趨勢，包括製程設備自動化、智慧化及電動車，使原化石能源消費轉向用電，台灣相關業者不僅吃到國內訂單、更是大啖美國的外溢商機。

台電強韌電網計畫帶動需求

根據經濟部預估，2021∼50年電力消費年均成長2.5％，至2050年全國用電量將達5731億度電。由於303、517等全台大停電後，政府力拚解決停電危機，經濟部宣布推出台電「強化電網韌性建設計畫」，目標10年內投入5645億元，聚焦分散電網、強固電網及防衛電網三大主軸，以達成電網分散及提升設備穩定，進一步帶動變電站、輸配電線路、電線電纜、開關、變電站工程及地下化等相關需求爆發，重電業者成為最大受惠對象之一。

2018年台電將每年固定資產投資金額由1000億增加至1500億元，2022年再提出強韌電網計畫，推估平均每年將支出500至600億；預計台電2023年資本支出為852.6億元，2024年資本支出則為1309億元，年增54％，將再推升重電業者在手訂單及營收貢獻。

除了台電的強韌電網計畫外，更是瞄準外銷商機，主要是美國基礎設施投資與就業法案（IIJA）及降低通膨法案（IRA），到2032年間將分配約4640億美元用於能源相關基礎建設投資，預期到2025年，每年將有43億美元的電力變壓器需求，國內變壓器業者早已爭取相關訂單。

美國擁有世界最大的電網線路，電網最大使用壽命約50年、變壓器25∼40年。但美國現行的輸配電網路設備約75％建設於1970年以前，已過汰換年限，且在極端氣候下，電網故障頻傳。

為達能源穩定供應及響應淨零碳排，2021年美國總統拜登提出2.3兆美元基礎建設計畫，其中1000億美元將用於汰換老舊電網，約10％用於變壓器汰換。

北美基建法案變壓器供不應求

北美是全球配電變壓器最大的市場，占全球市場份額約46％。由於美國國內變壓器產能嚴重不足，導致設備交期大幅拉長，台廠受惠美國轉單，帶動變壓器、配電盤、開關、儲能電池等設備供不應求，來自美國外溢商機湧現。

國內有台電強韌電網、國外有美國基礎建設，這樣內外皆美的商機，為何只有部分廠商吃得到？

華城（1519）表示，重電業有三個商業模式及特性，第一是前期需要大量資本投入，回收期長，前幾年因疫情造成的缺工、缺料及塞港問題，導致同業變少，無法在短時間內建廠；第二，得透過相關技術人員開發才有競爭力及接單統包；第三，長時間開發經營客戶，才能成為核心供應商。簡單來說，這些都需要時間與技術，即使現在看到產業前景很好也無法建廠投入生產。

另外，兩股力量造就市場需求的爆發，第一是全球朝向淨零碳排，過去既有的電力基礎已經沒辦法應用，要把過去100年的布建全部打掉，每個國家都想要在未來3∼5年重新建立，推升需求及挑戰。

第二則是市場景氣不佳，各國以基礎建設來支撐景氣，尤其是電力設備及道路建設兩大塊，而廠商是很難在短時間因應這些缺口。