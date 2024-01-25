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澳網／誰能阻止約克維奇奪冠？阿爾卡拉斯出局後提出看法

聯合新聞網／ 綜合報導
阿爾卡拉斯8強出局，無緣在澳網與約克維奇爭冠。 歐新社
阿爾卡拉斯8強出局，無緣在澳網與約克維奇爭冠。 歐新社

西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）是去年唯一在大滿貫擊敗過約克維奇（Novak Djokovic）的選手，不過他在本屆澳網8強提前出局，是否代表約克維奇又要奪冠，阿爾卡拉斯發表自己的看法。

阿爾卡拉斯昨天以1：6、3：6、7：6（2）、4：6，不敵德國「金童」澤瑞夫（Alexander Zverev），他受訪時表示，「很高興第三盤打出精彩的網球，可惜第四盤沒延續，第四盤有機會拿下，但我沒把握住。我還是打出很好的網球，雖然這不是我最好表現，但也不差。」

約克維奇。 歐新社
約克維奇。 歐新社

談到接下來誰能與約克維奇抗衡，阿爾卡拉斯認為，「能打進4強的球員都具備這種能力，要擊敗約克維奇不簡單，特別是在大滿貫。不過他即將對上辛納（Jannik Sinner），辛納狀態很好，本屆還一盤未失，這就代表他擁有挑戰約克維奇的水準和能量，讓我們拭目以待，我也不會錯過這場比賽。」

由於阿爾卡拉斯止步8強，確定澳網結束後積分無法超越約克維奇，將讓約克維奇世界球王寶座延續到第410周。

澳網 約克維奇 阿爾卡拉斯 辛納

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