帶導盲犬到起家雞用餐被拒入內！她訝異「在北市熱區」 業者道歉了

導盲犬被稱為「盲人的眼睛」，會帶領視障者安全，避開路上的危險。台北市導盲犬使用者「寶媽」近日帶著導盲犬Bobby到起家雞光復店用餐時，被店員拒絕入內，讓她相當訝異「以為導盲犬在台灣已經發展的日漸成熟，至少在台北市的市中心不會發生」，事後，起家雞也道歉，表示是門市人員的誤解與疏失造成。

寶媽本月1日在臉書發文指出，她在4月30日下班後和朋友約在國父紀念館填寫馬拉松賽事的切結書，朋友邀約一起去吃起家雞，一行三人加一隻狗就到了店外，朋友先去確認是否有位子用餐，女店員這時先表明「寵物不能入內」。

朋友告知店員Bobby是導盲犬，為合法的工作犬，並請店員請示店長，過了一分鐘後，店員回應深感抱歉，還是不能讓導盲犬入內。

寶媽這時和女店員反映，「小姐，如果你們的態度很堅定，我們當然可以離開，但還是要讓妳們知道，導盲犬是合法的工作犬，是受到身權法保障的，若沒辦法接受，接下來還是會走行文的流程，為了維護視障者和導盲犬的權益」。

Bobby是導盲犬，為合法的工作犬。圖片來源／寶弟-Bobby的導盲記事

女店員則表示，「要行文就去行吧」，並解釋因為總店的老闆說有狗嚇到過客人，所以不准讓導盲犬入內。寶媽與朋友就離開到了對街的豆漿店用餐。

豆漿店老闆看到她們一行人後，馬上安排位子，還特地排了寬敞角落讓狗狗待著，避免影響到送餐的動線，狗狗也不會受往來的客人影響，寶媽感嘆「一條街兩樣情」，豆漿店老闆聽到她們在起家雞的遭遇後，也很訝異「為什麼現在還會出現拒絕事件？」

寶媽表示，「導盲犬發展至今也有20餘年，樂見各項法規制度日趨成熟，而不是走倒退的路，對於視障者而言，導盲犬是夥伴，也是家人，為身體的一部分。它被拒，等於自己也被拒。它被嫌棄，等於自己被嫌棄」，始料未及這件事情會發生在台北市的市中心。

起家雞事後也在臉書道歉回應，表示釐清事件始末後，確認這起事件歸因於門市人員的誤解與疏失，以及內部訓練不夠全面，已經對事件當下處置不當的員工進行相應懲處，避免有類似情況產生，也非常歡迎導盲犬入內，極力保障身心障礙者自由出入公共場所之權利。