鼓勵善待寵物不棄養 萬里里長辦寵物選秀

萬里里長王傑倫近來巡邏發現不少被棄養的寵物，常見的有貓狗，甚至連錦鯉都出現在瑪鋉溪中，破壞了既有的環境生態更加也是非常不好的生命教育，因此就特別辦理了幸福萬里盃寵物選秀賽的活動，而獲獎的萌寵們都在萬里公所一樓接受表揚，期待活動過後，飼主都能夠與萌寵幸福定居在萬里，彼此陪伴不離不棄。

2024幸福萬里盃寵物選秀賽活動po文一發，馬上吸引四百多則留言，不少飼主都貼上自家可愛萌寵照片，有貓、狗、烏龜甚至連蜥蜴都有。而活動截止進行頒獎典禮，飼主紛紛帶著萌寵前往領獎，還有不少親子也到場共襄盛舉，與獲獎的寵物互動。

其中獲得漂亮獎狗狗『哥哥』的參賽飼主說，『哥哥』是隻活潑好動的紅貴賓，這次參加里長的寵物選秀，原本以為這樣的活動都會有所內定因此得知獲獎那一刻真的是又驚又喜。而其實『哥哥』就是從親友手中接手飼養的紅貴賓，正好也呼應里長辦活動的宗旨好好陪伴不棄養，『哥哥』從屏東到新北萬里幸福定居。

在萬里公所舉辦的頒獎典禮，得獎的萌寵飼主都帶著寵物到場接受頒獎，而第一名的寵物是烏龜『阿財』，『阿財』一出場就吸引不少目光，飼主還準備了『阿財』最愛的紅蘿蔔讓現場小朋友與『阿財』互動。

萬里里長王傑倫說，因為近年來在巡邏時發現許多被棄養的寵物，有常見的貓狗，甚至連錦鯉都出現在瑪鋉溪中，不只是破壞原有生態，也是非常不好的生命教育，為了導正風氣特別辦理寵物選秀，就是期待每一位飼主都能夠好好愛護寵物，彼此陪伴不離不棄。