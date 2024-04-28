「銅鑼燒」升官！猴硐貓公所4/29揭牌 將成最萌首任所長

新北市動保處於2021年在猴硐貓村成立「貓公所籌備處」，並在172隻貓咪村民中票選出橘貓「銅鑼燒」為籌備處「站長」，隨著貓公所明天揭牌成立，「銅鑼燒」也將升任最萌所長。

新北市動物保護防疫處長楊淑方今天告訴中央社記者，猴硐為台灣首座貓村，曾被美國有線電視新聞網（CNN）評選為「全球6大賞貓景點」之一，吸引不少國內外人士專程到貓村「擼貓」。日本熊本縣上天草市（其離島－湯島有200隻貓，又稱貓島）今年也與瑞芳區公所簽署國際交流協定書。

她指出，新北市政府在民國103年將猴硐車站台鐵舊宿舍翻修打造成為「貓咪資訊站」，主動巡查救援傷、病貓，進行掃描晶片、施打疫苗及絕育等程序，定期環境消毒，110年設置「猴硐貓公所籌備處」為街貓製作「身分證」、普查「貓戶口」，深入了解每隻貓的特色，盼能為每隻貓找到適合的家。

楊淑方表示，貓村共計172隻貓咪，因為貓咪親近人，並與商家、村民、志工互動良好，經票選，親人又常賣萌的橘貓「銅鑼燒」打敗群貓，成為籌備處「站長」，主要任務就是公關大使。

她指出，「銅鑼燒」很認真賣萌接待旅客，還不時巡視辦公室環境，如今隨著貓公所明天將正式揭牌成立，「銅鑼燒」也將升官成為貓公所最萌的首任所長，牠將在象徵性布達儀式中帶著可愛領結亮相，超萌登場。

動保處表示，貓公所整修後增加立面光雕照明，屋頂還製作獨特貓公仔放置貓村建物屋頂，在夜間黑暗且寧靜的山城，燈光效果可照亮夜間山城，為猴硐帶來亮點，成為貓村新地標。

動保處還邀6名平均24歲在校學生的「梅鹿勇」團隊規劃設置貓村數位互動導覽裝置，以中、英、日、韓等4種語言邀請遊客觸碰看板，並以「貓咪地圖」介紹每隻貓咪名字、性格與出沒地點。

動保處表示，在導覽裝置中，「貓咪學堂」讓人認識親近貓隻的正確方式，「認養小棧」可連結新北市8個動物之家的認養資訊，「商家地圖」及「拍貼機」可讓旅客在貓村之旅都能留下深刻回憶。