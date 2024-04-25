快訊

國家警報響了！大雷雨狂轟「5縣市」 恐一路濕到這時

新政府人事底定「賴系」大贏家 內閣派系一覽表看這裡

布林肯要北京別在520挑釁？但「球」其實在台北手上

澳洲海灘又現鯨魚集體擱淺！逾150頭領航鯨受困 已死26頭

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
澳洲西澳省（Western Australia）西南部海灘傳出大規模鯨魚擱淺事件，有多達150頭領航鯨受困沙灘，其中26頭已死亡。取自X
澳洲西澳省（Western Australia）西南部海灘傳出大規模鯨魚擱淺事件，有多達150頭領航鯨受困沙灘，其中26頭已死亡。取自X

澳洲西澳省（Western Australia）西南部海灘傳出大規模鯨魚擱淺事件，有多達150頭領航鯨受困沙灘，其中26頭已死亡。

西澳公園和野生動物管理局證實，在戴士伯（Dunsborough）附近的托比灣（Toby's Inlet）發現大量領航鯨擱淺受困，一名發言人稱，離岸約1.5公里處約有20頭，另一群約110頭聚集在離岸較近的地方。

野生動物官員、海洋科學家和獸醫正在現場評估擱淺鯨魚的狀況。該發言人提到，去年7月珀斯（Perth）南方470公里處的切恩斯海灘（Cheynes Beach）也發生一起大規模擱淺事件，當時近百頭領航鯨受困，最終有45頭不得不接受安樂死。

西澳公園和野生動物管理局在臉書發文稱，「大規模鯨魚擱淺事件的首要任務始終是人類安全，其次是動物福利。希望所有工作人員和志工都能安全回家。」

澳洲史上最嚴重的鯨魚擱淺事件即發生於戴士柏，1996年時有多達320頭長肢領航鯨困於海灘潛水區，最終僅20頭存活。

針對鯨魚大規模擱淺，世界各國學者提出許多不同理論，但截至目前，無人能夠證實鯨魚擱淺的確切原因。

澳洲 科學家 鯨魚
想看可愛萌寵、寵物健康保健資訊、教養方法、帶牠們去哪吃喝玩樂，快來加入寵物部落粉絲團！
點我前往：https://www.facebook.com/udnpet

延伸閱讀

英歸還18世紀澳洲長矛 保存原住民文化

外國月亮比台灣圓？他怨友採藍莓採出「澳洲病」 打工度假前輩喊：不值得優越

彈頭摸鯨魚挨轟道歉完又開嗆「醫界有你真可怕」 杜承哲醫師：幹嘛造謠

傳楊恆均妻子獲中國解除邊控 飛往澳洲

相關新聞

澳洲海灘又現鯨魚集體擱淺！逾150頭領航鯨受困 已死26頭

澳洲西澳省（Western Australia）西南部海灘傳出大規模鯨魚擱淺事件，有多達150頭領航鯨受困沙灘，其中26...

飼主為救哈士奇跳河差點溺水 消防員來時狗狗「頭也不回游走」：你們慢慢玩囉

狗狗其實比人通水性？一名飼主為了救掉到河裡的哈士奇，奮不顧身跳下水，結果還得消防人員來救，而二哈最後自己游上岸了，證明飼主根本白忙一場。

新北市民在家撿到蝙蝠有「麗莎病毒」 疾管署曝關鍵SOP

日前有民眾在新北市中和區家中撿到「絨山蝠」，經檢測為和狂犬病相同的「台灣麗沙病毒第二型」陽性，但目前尚無人類感染個案，且...

苗栗大雨中黑冠麻鷺護雛爆紅 保育科：不人為干擾

苗栗市公所一棵光禿禿榕樹昨天上演大雨中黑冠麻鷺親鳥護雛親情劇，也牽動人心，許多人不捨，好想幫牠們撐傘， 縣府農業處自然生...

女子拿單眼相機拍英短特寫 意外搞成「核爆現場」傻眼貓咪：我以為自己穿越了

想幫貓咪拍張美照卻有點落漆。一名女子拿著專業單眼相機幫英國短毛貓拍一張照，卻使用閃光燈，結果僅拍出貓咪瞇眼的特寫。

好想給牠們撐傘...黑冠麻鷺親鳥大雨中護雛 大榕樹上演出親情劇

苗栗市昨天出現間歇滂沱大雨，市公所的大榕樹上演出親情劇，黑冠麻鷺親鳥緊緊將雛鳥呵護在羽翼之下，不讓小孩淋雨，目睹這一幕的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。