澳洲海灘又現鯨魚集體擱淺！逾150頭領航鯨受困 已死26頭

澳洲西澳省（Western Australia）西南部海灘傳出大規模鯨魚擱淺事件，有多達150頭領航鯨受困沙灘，其中26頭已死亡。

西澳公園和野生動物管理局證實，在戴士伯（Dunsborough）附近的托比灣（Toby's Inlet）發現大量領航鯨擱淺受困，一名發言人稱，離岸約1.5公里處約有20頭，另一群約110頭聚集在離岸較近的地方。

野生動物官員、海洋科學家和獸醫正在現場評估擱淺鯨魚的狀況。該發言人提到，去年7月珀斯（Perth）南方470公里處的切恩斯海灘（Cheynes Beach）也發生一起大規模擱淺事件，當時近百頭領航鯨受困，最終有45頭不得不接受安樂死。

西澳公園和野生動物管理局在臉書發文稱，「大規模鯨魚擱淺事件的首要任務始終是人類安全，其次是動物福利。希望所有工作人員和志工都能安全回家。」

澳洲史上最嚴重的鯨魚擱淺事件即發生於戴士柏，1996年時有多達320頭長肢領航鯨困於海灘潛水區，最終僅20頭存活。

針對鯨魚大規模擱淺，世界各國學者提出許多不同理論，但截至目前，無人能夠證實鯨魚擱淺的確切原因。