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看到蝙蝠不要碰！新北有人拾獲絨山蝠檢出麗沙病毒 有人畜共通風險
防檢署今天表示，獸醫所近日從新北市中和區民眾拾獲的1隻絨山蝠，檢出台灣蝙蝠麗沙病毒第二型，雖然不是法定動物傳染病，但有人畜共通風險，籲民眾不要碰觸蝙蝠等野生動物。
農業部動植物防疫檢疫署發布，農業部獸醫研究所22日接獲台北市蝙蝠保育協會協助送檢中和區民眾於家中拾獲的1隻絨山蝠（Nyctalus plancyi velutinus），有檢出台灣蝙蝠麗沙病毒第二型，雖然麗沙病毒不是法定動物傳染病，目前沒有人類感染案例，但有人畜共通風險。
為此，防檢署指出，蝙蝠可作為麗沙病毒的自然宿主，倘見到衰弱或死亡蝙蝠，都不要自行接觸，請通報當地動物防疫機關或蝙蝠保育團體協助安排救傷或採樣送檢，如遭蝙蝠抓咬傷時應立即就醫，評估施打人用疫苗等必要處置。
防檢署指出，民國105年至109年間自4隻東亞家蝠檢出台灣蝙蝠麗沙病毒第一型，另於107年6月於新北市拾獲絨山蝠檢出台灣蝙蝠麗沙病毒第二型，迄今已累計檢出6例蝙蝠麗沙病毒案例。
防檢署補充，麗沙病毒屬內共有17種麗沙病毒，狂犬病病毒rabies virus（RABV）為其中一種，與本次案例中所檢出麗沙病毒不同種。又依據獸醫所檢驗報告顯示，這次檢出的麗沙病毒與107年發現案例相似，經核蛋白基因序列比對顯示，同屬台灣蝙蝠麗沙病毒第二型。
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