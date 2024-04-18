先生打我的貓...她恐懼又心疼 網直指：虐貓不先報警嗎？

一位女網友在婚前養了一隻貓咪，2023年10月結婚後，她先生跟貓咪的關係有點緊繃。她在PTT貼文說到，雖然兩者關係有改善，但在他被貓咪抓咬傷後，不僅對貓咪拳打腳踢，還恐嚇原PO說「他被咬傷為何不多加教訓，也說見牠一次打一次」。這種情況下，原PO有考慮離婚來解決問題。貼文上網後，有網友提醒原po，「虐貓不先報警嗎？所以是自己人，就沒關係」。更有人警告說，妳先生現在會打貓，「以後小孩吵就換扁小孩」。

原PO文中敘述貓咪與她先生的相處過程時表示，她跟先生結婚後，一開始貓咪跟她先生互相不理睬所以相安無事，貓咪看見他會躲起來。有一次她出門回家後，看到他正用吹風機吹貓咪，貓因熱衰竭中暑倒地不起，經緊急送醫住院有好轉，而貓住院期間，兩者之間的關係有改變，貓咪對她先生會撒嬌，有時候會對他哈氣，也會逆來順受給他摸。

誰知，早上她先生氣急敗壞地走進房間說被貓咪咬到皮開肉綻，貓也被他關在浴室，據他口述是伸手摸貓咪就被咬了，後來他又跑進浴室用腳踹貓，還對原PO撂狠話說，「原PO不管教貓咪，他被咬傷為何不多加教訓，也說見牠一次打一次」。原PO在不得已情況下，將貓咪送至朋友家，請朋友幫忙照顧一段時日。當下原PO受到極大驚嚇，也很心疼貓，覺得貓很無助。原PO不知道她先生會做出這種舉動，她已經不知道還要不要這段婚姻。

貼文引發網友熱烈討論，有網友支持先報警，「虐待動物絕對不是正常的行為，請報警」。也有人分享養貓的經驗說，「貓又不會因為被打，就學會人類的喜好；反正，越打會越恐懼，越容易咬人」、「我自己是養貓人，也有接手過咬人貓，養貓真的是個很修身養性的活動」、「貓也是妳的孩子，請記得保護妳的孩子」、「妳先生妳就好好溝通吧！如果他不能夠理解貓咪的教育方式，妳就要好好的跟他討論未來小孩的教養方式，雙方是否有默契。送貓容易，但是小孩是很可憐的」。

有網友勸原PO快「離婚」，「今日虐貓明日虐妳。這種暴力傾向又沒同理心的人格，妳還敢跟他在一起喔？」、「先填一下表格，妳想不想離婚？要考慮所得支出跟後援在哪裡」、「貓對於體型力量懸殊的生物，除非腦袋有問題，否則攻擊都是覺得逃無可逃，我看妳不離婚還是寧可送養、保命，把貓吹到熱衰竭相當變態」。也有人緩頰說「照先生說法，是貓咪不知道為什麼身體濕掉，他是幫忙弄乾，當下理解是他沒養過貓很不熟悉貓的狀況，加上他也很愧疚，就相信他的說詞」。