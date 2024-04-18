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西湖渡假村螢火蟲爆發 「藍眼淚」、「四月雪」雙驚艷

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣三義鄉西湖渡假村螢火蟲今年大爆發，晚間呈現陸地版「藍眼淚」奇景。圖／西湖渡假村提供
苗栗縣三義鄉西湖渡假村螢火蟲今年大爆發，晚間呈現陸地版「藍眼淚」奇景。圖／西湖渡假村提供

苗栗縣三義鄉西湖渡假村螢火蟲今年雙倍爆發，晚間大批螢火蟲飛舞，螢光輝映下園區大片銅錢草，呈現陸地版「藍眼淚」，白天還有桐花「四月雪」，日賞桐、夜看螢，驚艷許多遊客。

三義鄉西湖渡假村開園35年，近年來致力保育螢火蟲，園區指出，今年3月降雨，適逢螢火蟲的產卵期，水分充足，園區在指定區域觀測光點數量及密度，與去年同期相比，數量超過2倍，密度也更高。

園區內螢火蟲觀賞區域，搭配自然生長大片銅錢草，銅錢草在弱光下會呈現出偏藍的顏色，螢火蟲大量發生時，黃綠色的螢火閃耀下，草地螢光藍海，因此被稱為陸地版「藍眼淚」，讓人有如置身星河之夢幻。

此外，園區及周邊山林，目前也值桐花盛開，山頭有如覆蓋皚皚白雪，有「四月雪」、「五月雪」之稱，園區即日至5月12日，推出桐花祭賞螢活動，遊客白天賞桐花，還提供白金音樂馬車、歡樂泡泡廣場、油紙傘裝置藝術、竹光隧道等拍照打卡熱區，及烏克蘭特技表演；晚間看螢火蟲，還有專人導覽活動，

三義西湖渡假村日賞桐、夜賞螢活動期間，12歲以下兒童免費入園，同步推出成人票價399，平日兩人同行一人免費的優惠，洽詢電話（037）876699。

桐花祭 螢火蟲 賞螢
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